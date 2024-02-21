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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۵۱

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان:

ساعت ۱۲ شب تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در گلستان آغاز می شود

ساعت ۱۲ شب تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در گلستان آغاز می شود

گرگان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: همزمان با سراسر کشور از ساعت ۱۲ شب تبلیغات نامزد های انتخاباتی در گلستان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مهاجر در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: از ساعت ۱۲ شب چهار شنبه تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.

وی ضمن تشریح شرایط تبلیغات داوطلبان، افزود: فرصت تبلیغات نامزدها تا نهم اسفند ماه ادامه دارد.

مهاجر تاکید کرد: یکی از نکاتی که مورد توجه است تخلف‌های انتخاباتی است که از مردم درخواست داریم گزارش‌های خود را به دستگاه‌های نظارتی با شماره‌های ۱۱۳ و ۱۱۴ اطلاع رسانی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان افزود: مردم شریف استان مانند گذشته حضور پر شوری خواهند داشت و با هم جشن حضور حماسی را برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: خوشبختانه برنامه ریزی برگزاری انتخابات در سراسر استان انجام شده و هماهنگی خوبی بین شعب اخذ رأی وجود دارد.

کد مطلب 6033944

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