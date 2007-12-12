به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم "بعد مرا پیدا کرد" بر مبنای رمان النور لیپمن ساخته شده و هلن هانت نقش زنی را بازی میکند که از هنگام تولد به فرزندی پذیرفته شده است. تلاش زن برای بچهدار شدن زمانی نقش بر آب میشود که شوهرش (متیو برودریک) او را ترک میکند.
بعد مرا پیدا کرد
بت میدلر در این فیلم در نقش مجری یک برنامه تاک شو ظاهر میشود که ادعا میکند مادر واقعی اوست و کالین فیرث هم نقش دوست جدید او را بازی میکند. هانت 44 ساله برای بازی در فیلم "بهترین شکل ممکن" جیمز ال بروکس برنده اسکار بهترین بازیگر زن شد. "بعد مرا پیدا کرد" اولین بار در دنیا در جشنواره فیلم تورنتو نمایش داده شد.
"جایزه یاغی آمریکایی" جشنواره امسال به جان سیلز، فیلمساز آمریکایی میرسد و این تقدیر با نمایش Honeydripper فیلم جدید او همراه است که درباره ظهور راک اند رول در یک شهر کوچک است. "مرز بهشت" فاتح آکین، "بیوفورت" جوزف سدار و "برادر من فقط یک بچه است" دانیل لوچتی از جمله فیلمهایی هستند که در جشنواره امسال نمایش داده میشوند.
دانیل دی ـ لوئیس، بازیگر صاحبنام بریتانیایی، در نوزدهمین جشنواره فیلم پالم اسپرینگز جایزه دستاورد "دزرت پالم" را دریافت میکند. او اخیرا برای فیلم "خون بپا میشود" به کارگردانی پل تامس اندرسن جایزه بهترین بازیگری حلقه منتقدان فیلم نیویورک و انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس را دریافت کرد.
ضمنا در جشنواره امسال شان پن جایزه کارگردان سال را دریافت میکند و جری وینتراب تهیهکننده مجموعه فیلمهای "اوشن"، ماریون کوتیارد بازیگر فرانسوی فیلم "یک سال خوب"، امیل هیرش که اخیرا در فیلم "درون طبیعت وحشی" شان پن بازی کرد و نیکی بلانسکی بازیگر 19 ساله موزیکال "اسپری مو" نیز مورد تقدیر قرار میگیرند.
نوزدهمین جشنواره فیلم پالم اسپرینگز از سوم تا چهاردهم ژانویه 2008 (13 تا 26 دی) در ایالت کالیفرنیا برگزار میشود.
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