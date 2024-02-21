آمادگی کامل پلیس ایلام برای برگزاری انتخاباتی امن و باشکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: برگزاری انتخابات در کمال امنیت و آرامش، هدف اصلی فراجا است و حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رای موجب شکست و بی نتیجه ماندن طرح‌های دشمنان انقلاب و ملت ایران اسلامی خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات و تمهیدات صورت گرفته برای برقراری امنیت انتخابات پیش رو، افزود: از مدت‌ها پیش برنامه ریزی های لازم برای تامین امنیت انتخابات صورت گرفته و تلاش ما بر این است تا با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود شاهد برقراری امنیت مطلوب در زمان انتخابات باشیم تا شرایط برای حضور پرشور و حداکثری مردم فراهم شود.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: در حالی که بسیاری از معاندان و دشمنان انقلاب اسلامی تبلیغات گسترده در زمینه کمرنگ نشان دادن انتخابات داشته و دارند، مردم ولایت مدار استان ایلام همانند گذشته شور انتخاباتی بی نظیری را درکمال امنیت و آرامش در سطح استان پدیدخواهندآورد.

وی تصریح کردند: انتخابات به عنوان جلوه و تبلوری عینی از مردم سالاری دینی در کشور است و حضور هوشیارانه، حداکثری و با بصیرت مردم در روز ۱۱ اسفند در پای صندوق‌های رأی در تعیین سرنوشت خود بسیار حائز اهمیت و اثربخش است.

سردار سلمانی خاطرنشان کرد: به فضل الهی مجموعه انتظامی استان ایلام با اقتدار در صحنه انتخابات پیش رو حاضر خواهد شد، و آنچه برای پلیس در تامین نظم و امنیت این حماسه با شکوه اهمیت دارد این است که با انجام وظیفه خود پاسدار ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی باشد و بار دیگر ثابت کند که خدمتگزار مردم و سرباز ولایت فقیه است.