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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد:

طرح دختران ماه در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

طرح دختران ماه در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

یاسوج- مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح دختران ماه در استان با همکاری کمیته امداد و آستان قدس رضوی در استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قباد مبشری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ۸۲۸ دختر دانش آموز نو مکلف در استان تحت حمایت کمیته امداد هستند.

وی بیان داشت: در این طرح به ۵۳۷ نفر از این دانش آموزان، بسته جشن تکلیف که شامل یک قواره چادر نماز دخترانه، جانماز کوچک و بزرگ، مهر و تسبیح، یک جلد کتاب و کیف کوچک و بزرگ است، اهدا می‌شود.

مبشری افزود: این طرح یکی از برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی کمیته امداد برای دختران در آستانه سن تکلیف تحت حمایت این نهاد بوده که

با همکاری کمیته امداد و آستان قدس رضوی در قالب طرح مفتاح الجنه فرهنگی و با حضور رؤسای کمیته امداد شهرستان‌ها و خادم یاران آستان قدس رضوی در منزل دختران در آستانه سن تکلیف در حال انجام است.

وی تصریح کرد: ۲۳ هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد هستند.

کد مطلب 6033995

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