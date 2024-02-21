یک کشته و دو مصدوم در تصادف سه خودرو در جاده یاسوج - بابامیدان

به گزارش خبرنگار مهر، امین نیکویی نژاد ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این تصادف، سه دستگاه خودرو در جاده یاسوج بابا میدان با هم برخورد داشتند.

وی بیان داشت: یک دستگاه تریلی در تونل شماره ۶ جاده یاسوج – بابامیدان، با خودروهای سمند و پژو ۴۰۵ در نزدیکی روستای کوشک برخورد و این حادثه ایجاد شد.

نیکویی نژاد اظهار داشت: جوان ۳۳ ساله راننده سمند در این حادثه پیش از رسیدن امدادگران فوریت‌های پزشکی جان خود را از دست داد و با استفاده از بالگرد دو مصدوم دیگر به بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج منتقل شدند.