به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه‌های استان، افزود: دانشگاهیان اعم از دانشجویان و اساتید همواره منشأ تحولات عظیمی در کشور بوده و مسائل اجتماعی و سیاسی کشور را به‌خوبی رصد کرده و در راستای بهبود شرایط گام برداشته‌اند.

محمدی ادامه داد: یکی از پیش‌نیازهای حل مشکلاتت جامعه، وجود مجلس قوی و کارآمد است. مجلس قوی و کارآمد با رأی مردم تشکیل می‌شود؛ لذا ضروری است ظرفیت‌های مجلس برای همگان تبیین و تشریح شود.

محمدی گفت: از جمعیت چهار میلیون و ۱۰۸ هزار و ۷۵ نفری استان سه میلیون و سه هزار و ۳ نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات امسال هستند که از این تعداد ۱۵۸ هزار و ۴۹۹ نفر رأی اولی هستند و برای نخستین بار در انتخابات شرکت می‌کنند.

وی بابیان این که دشمن در تلاش است تا با برنامه‌های طراحی شده مشارکت مردم را به حداقل رسانده یا مردم را به عدم شرکت در انتخابات ترغیب کند، تصریح کرد: حضور پرشکوه و پررنگ مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نشان‌دهنده شکست دشمنان و خنثی‌کردن توطئه‌های دشمنان است؛ همچنین مردم با حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفندماه، مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب اسلامی خواهند کوبید و برگ زرین و افتخار دیگری برای مردم عزیز و فهیم ایران اسلامی ثبت خواهد شد.

افزودنی است دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم‌زمان یازدهم اسفند برگزار می‌شود که آذربایجان شرقی ۱۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی و پنج نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.