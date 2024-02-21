  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۲۳

استاندار آذربایجان شرقی:

راه رسیدن به آینده روشن حضور در انتخابات است

راه رسیدن به آینده روشن حضور در انتخابات است

تبریز-استاندار آذربایجان شرقی گفت: راه رسیدن به آینده روشن، حضور در انتخابات است، و در انتخابات پیش رو، غیرت و بصیرت آذربایجانی را نشان خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی امروز (چهارشنبه) در جشن ده هزار نفری جوانان جمعیت هلال احمر استان به مناسبت میلاد باسعادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان، افزود: این جشن بزرگ این پیام را برای شما جوانان دارد که انسان، بدون هدف و آرمان به جایی نمی‌رسد.

وی خطاب به جوانان حاضر در این مراسم، گفت: شما سرشار از برنامه و طرح و ایده هستید و امروز به برکت این نظام که مرهون ایثارگری و جانفشانی جوانان در هشت سال دفاع مقدس است، افتخارات زیادی در عرصه‌های گوناگون خلق کرده اید.

رحمتی بیان کرد: انقلاب اسلامی به ما اعتماد به نفس داد که هر چه را بخواهیم انجام می‌دهیم؛ بزرگ‌ترین داشته ما جوانان هستند و ما باید قدر آنها را بدانیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه راه رسیدن به آینده روشن، حضور در انتخابات است، ادامه داد: در انتخابات پیش رو، غیرت و بصیرت آذربایجانی را نشان خواهیم داد و برگ زرین دیگری را رقم خواهیم زد.

رحمتی گفت: امروز دشمن با حرکت بر بستر فضای مجازی و رسانه، به دنبال تأثیرگذاری بر روی افکار مردم ماست، اما غافل از اینکه هر جوان ما خودش یک رسانه است و می‌تواند مردم را آگاه کند که برای آرمان‌های خود پای کار بیاید.

وی تاکید کرد: به کمک شما جوانان بهترین و باشکوه‌ترین انتخابات را برگزار کرده و با انتخاب هوشمندانه در یازدهم اسفند ماه، چهلمین انتخابات را تحول‌آفرین خواهیم کرد.

کد مطلب 6034032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها