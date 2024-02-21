به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی امروز (چهارشنبه) در جشن ده هزار نفری جوانان جمعیت هلال احمر استان به مناسبت میلاد باسعادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان، افزود: این جشن بزرگ این پیام را برای شما جوانان دارد که انسان، بدون هدف و آرمان به جایی نمیرسد.
وی خطاب به جوانان حاضر در این مراسم، گفت: شما سرشار از برنامه و طرح و ایده هستید و امروز به برکت این نظام که مرهون ایثارگری و جانفشانی جوانان در هشت سال دفاع مقدس است، افتخارات زیادی در عرصههای گوناگون خلق کرده اید.
رحمتی بیان کرد: انقلاب اسلامی به ما اعتماد به نفس داد که هر چه را بخواهیم انجام میدهیم؛ بزرگترین داشته ما جوانان هستند و ما باید قدر آنها را بدانیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه راه رسیدن به آینده روشن، حضور در انتخابات است، ادامه داد: در انتخابات پیش رو، غیرت و بصیرت آذربایجانی را نشان خواهیم داد و برگ زرین دیگری را رقم خواهیم زد.
رحمتی گفت: امروز دشمن با حرکت بر بستر فضای مجازی و رسانه، به دنبال تأثیرگذاری بر روی افکار مردم ماست، اما غافل از اینکه هر جوان ما خودش یک رسانه است و میتواند مردم را آگاه کند که برای آرمانهای خود پای کار بیاید.
وی تاکید کرد: به کمک شما جوانان بهترین و باشکوهترین انتخابات را برگزار کرده و با انتخاب هوشمندانه در یازدهم اسفند ماه، چهلمین انتخابات را تحولآفرین خواهیم کرد.
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