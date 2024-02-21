ترکیب پرسپولیس مقابل تراکتور تبریز مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور تبریز در حالی از ساعت ۱۷:۱۵ امروز چهارشنبه در هفته هفدهم لیگ برتر برگزار می‌شود که تماشاگران دو تیم طبق حکم کمیته انضباطی فدراسیون محروم از حضور هستند.

اوسمار ویه را که در نیم فصل اول دستیار یحیی گل محمدی بود با جدایی او تبدیل به سرمربی سرخپوشان شد تا حالا برای نخستین بار در ورزشگاه آزادی تیمش را هدایت کند. سرمربی برزیلی پرسپولیس ترکیب زیر را برای شروع دیدار حساس امروز مقابل تراکتور تبریز در نظر گرفت که به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی زادگان، گئورگی گولسیانی، دانیال اسماعیلی فر، علی نعمتی، مسعود ریگی، سروش رفیعی، سعید صادقی، امید عالیشاه، مهدی ترابی و شهاب زاهدی.

پاکو خمز سرمربی تراکتور تبریز نیز پس از اینکه تیمش ۵۳ روز بازی رسمی در لیگ برتر نداشته است تصمیم گرفت نفرات زیر را برای شروع بازی وارد میدان کند:

حسین پورحمیدی، شجاع خلیل‌زاده، عارف آقاسی، سیامک نعمتی، سعید کریم آذر، صفا هادی، ریکاردو آلوز، سید مهدی حسینی، گوستاوو واگنین، امیرحسین حسین‌زاده و رحمان جعفری