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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۴

اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی حوزه مرکزی هرمزگان منتشر شد

اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی حوزه مرکزی هرمزگان منتشر شد

بندرعباس - فرمانداری بندرعباس، اسامی نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همراه با کد ‌آن‌ها، از حوزه مرکزی هرمزگان را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری بندرعباس، اسامی ۶۳ نامزد تاییدنهایی شده حوزه مرکزی به ترتیب حروف الفبا اعلام کرد.

۱ - محمد آشوری تازیانی فرزند ماشاءالله - کد نامزد ۱۲۸

۲ - پرستو آقایی فرزند نصرالله - کد نامزد ۱۳۱

۳- علی آئینه‌دار فرزند محمد - کد نامزد ۱۳۶

۴- مهران احمدی طیفکانی فرزند بهمن - کد نامزد ۱۲۶

۵- لیلا امینی فرزند بهرام - کد نامزد ۱۳۴

۶- عباس امینی‌زاده فرزند قنبر - کد نامزد ۱۳۵

۷- امید بابانی سابقی فرزند اسمعیل - کد نامزد ۱۳۷

۸- محسن باقری‌بور فرزند داد علی - کد نامزد ۲۸۴

۹- اسلام باوقار زعیمی فرزند غلامشاه - کد نامزد ۱۳۹

۱۰- سیدایوب بلادی نیا فرزند سیداسداله - کد نامزد ۱۴۲

۱۱- ابراهیم بلالی قشمی فرزند یحیی - کد نامزد ۱۴۳

۱۲ - موسی ترکی زاده فرزند احمد - کد نامزد ۱۴۵

۱۳- فاطمه جراره فرزند یوسف - کد نامزد ۱۴۶

۱۴- سید صادق جعفری فرزند سید علی - کد نامزد ۱۴۷

۱۵ - علیرضا جهانگیری کوهشاهی فرزند حسین - کد نامزد ۱۵۱

۱۶- محمد جهین فرزند عباس مشهور به جهینی کد نامزد ۱۵۲

۱۷- حجت حاجی زاده فرزند اصغر - کد نامزد ۱۵۳

۱۸ - شهرام حسن‌زاده فرزند در محمد - کد نامزد ۱۵۶

۱۹ - علی حیدری سراحی فرزند محمد - کد نامزد ۱۵۸

۲۰ - علی خوارزمی فرزند سیاوش - کد نامزد ۱۵۹

۲۱ - محمود داج فرزند حسین مشهور به مهیار کد نامزد۱۶۲

۲۲ - عیسی دادی‌زاده سرخانی فرزند یاراله - کد نامزد ۱۶۴

۲۳- علی دادی‌پور فرزند حسین - کد نامزد ۱۶۳

۲۴- وحید دهقانی فرزند عبدالکریم - کد نامزد ۱۶۸

۲۵- هوشنگ دهقانی پور فرزند حسن کد نامزد ۱۶۹

۲۶-عباس رجبی فرزند غلامشاه کد نامزد ۱۷۵

۲۷ -مهدی رشیدی فرزند غضبان - کد نامزد ۱۷۹

۲۸ -حسن زنگی اهرمی فرزند علی - کد نامزد ۱۸۴

۲۹ - پرویز سالاری سردری فرزند علی - کد نامزد ۱۸۷

۳۰-صداقت سالاری پاشغی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۶

۳۱ -علی سرودی گلستانی فرزند محمد - کد نامزد ۱۸۹

۳۲ -سهراب سلیمی پورسرچاهانی فرزند عبداله - کد نامزد ۱۹۳

۳۳ -نزهت شبان آزاد فرزند عبداله کد نامزد ۱۹۵

۳۴- نازنین شیبانی تذرجی فرزند حمدالله - کد نامزد ۱۹۶

۳۵ - اسحق عامری سیاهوئی فرزند اسحق مشهور به سجاد کد نامزد

۳۶ - رضا عامری سیاهوئی فرزند محمد - کد نامزد ۲۱۵

۳۷ -انیس عطائی دریائی فرزند محمد - کد نامزد ۲۱۸

۳۸ - ایرج علی عسگری فرزند علی محمد کد نامزد ۲۱۹

۳۹-احسان قلندری فرزند عبداله کد نامزد ۲۳۹

۴۰- آقای حبیب کارجو فرزند دادخدا - کد نامزد ۲۴۱

۴۱ - محسن کاشانی فرزند محرم - کد نامزد ۲۴۲

۴۲ - مهدی کامفیروزی فرزند حسین - کد نامزد ۲۴۳

۴۳ - محمد کرم زاده فرزند علی مشهور به قیدی کد نامزد ۲۴۵

۴۴ -خیراله کوه آراء فرزند فضل اله - کد نامزد ۲۴۹

۴۵ -رویا کیانپوری فرزند ابراهیم - کد نامزد ۲۵۱

۴۶- علی اکبر مجاهدی فرزند حسین - کد نامزد ۲۵۳

۴۷- کورش محرابی ساری فرزند علی مشهور به جواد کد نامزد ۲۵۴

۴۸- مسعود محمودی فرزند عبدالرحمن - کد نامزد ۲۵۷

۴۹-احمد مرادی فرزند علی - کد نامزد ۲۵۸

۵۰ -لیلا مرادی شهدادی فرزند محمد - کد نامزد ۲۵۹

۵۱-رضا ملاحی فرزند محمد - کد نامزد ۲۶۲

۵۲ - حمزه مهره بین فرزند یعقوب – کد نامزد ۲۶۵

۵۳ - علی اکبر میرزائی فرزند احمد - کد نامزد ۲۶۸

۵۴ - علی میرشکاری دهکهان فرزند محمد - کد نامزد ۲۶۹

۵۵ - شهرام نامی ملائی فرزند رسول - کد نامزد ۲۷۱

۵۶- فرخنده نجاتی زاده دریائی فرزند حبیب - کد نامزد ۲۷۲

۵۷ - امیر نیک خو فرزند عباس - کد نامزد ۲۷۳

۵۸ -محمدرضا وجدان حقیقی فرزند جواد مشهور به وجدانی ، وجدان ، حقیقی، کدنامزد ۲۷۹

۵۹ - سید فخرالدین هاشمی فرزند سیداحمد - کد نامزد ۲۷۴

۶۰ - مصطفی هاشمی فرزند رضا - کد نامزد ۲۷۵

۶۱ - حسین هاشمی تختی‌نژاد فرزند احمد - کد نامزد ۲۷۶

۶۲ - سید محمد هاشمی نخل ابراهیمی فرزند سید یوسف - کد نامزد ۲۷۸

۶۳ - موسی یکرنگی دهبارز فرزند علی - کد نامزد ۲۸۱

کد مطلب 6034043

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