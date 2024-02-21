اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی حوزه مرکزی هرمزگان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری بندرعباس، اسامی ۶۳ نامزد تاییدنهایی شده حوزه مرکزی به ترتیب حروف الفبا اعلام کرد.

۱ - محمد آشوری تازیانی فرزند ماشاءالله - کد نامزد ۱۲۸

۲ - پرستو آقایی فرزند نصرالله - کد نامزد ۱۳۱

۳- علی آئینه‌دار فرزند محمد - کد نامزد ۱۳۶

۴- مهران احمدی طیفکانی فرزند بهمن - کد نامزد ۱۲۶

۵- لیلا امینی فرزند بهرام - کد نامزد ۱۳۴

۶- عباس امینی‌زاده فرزند قنبر - کد نامزد ۱۳۵

۷- امید بابانی سابقی فرزند اسمعیل - کد نامزد ۱۳۷

۸- محسن باقری‌بور فرزند داد علی - کد نامزد ۲۸۴

۹- اسلام باوقار زعیمی فرزند غلامشاه - کد نامزد ۱۳۹

۱۰- سیدایوب بلادی نیا فرزند سیداسداله - کد نامزد ۱۴۲

۱۱- ابراهیم بلالی قشمی فرزند یحیی - کد نامزد ۱۴۳

۱۲ - موسی ترکی زاده فرزند احمد - کد نامزد ۱۴۵

۱۳- فاطمه جراره فرزند یوسف - کد نامزد ۱۴۶

۱۴- سید صادق جعفری فرزند سید علی - کد نامزد ۱۴۷

۱۵ - علیرضا جهانگیری کوهشاهی فرزند حسین - کد نامزد ۱۵۱

۱۶- محمد جهین فرزند عباس مشهور به جهینی کد نامزد ۱۵۲

۱۷- حجت حاجی زاده فرزند اصغر - کد نامزد ۱۵۳

۱۸ - شهرام حسن‌زاده فرزند در محمد - کد نامزد ۱۵۶

۱۹ - علی حیدری سراحی فرزند محمد - کد نامزد ۱۵۸

۲۰ - علی خوارزمی فرزند سیاوش - کد نامزد ۱۵۹

۲۱ - محمود داج فرزند حسین مشهور به مهیار کد نامزد۱۶۲

۲۲ - عیسی دادی‌زاده سرخانی فرزند یاراله - کد نامزد ۱۶۴

۲۳- علی دادی‌پور فرزند حسین - کد نامزد ۱۶۳

۲۴- وحید دهقانی فرزند عبدالکریم - کد نامزد ۱۶۸

۲۵- هوشنگ دهقانی پور فرزند حسن کد نامزد ۱۶۹

۲۶-عباس رجبی فرزند غلامشاه کد نامزد ۱۷۵

۲۷ -مهدی رشیدی فرزند غضبان - کد نامزد ۱۷۹

۲۸ -حسن زنگی اهرمی فرزند علی - کد نامزد ۱۸۴

۲۹ - پرویز سالاری سردری فرزند علی - کد نامزد ۱۸۷

۳۰-صداقت سالاری پاشغی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۶

۳۱ -علی سرودی گلستانی فرزند محمد - کد نامزد ۱۸۹

۳۲ -سهراب سلیمی پورسرچاهانی فرزند عبداله - کد نامزد ۱۹۳

۳۳ -نزهت شبان آزاد فرزند عبداله کد نامزد ۱۹۵

۳۴- نازنین شیبانی تذرجی فرزند حمدالله - کد نامزد ۱۹۶

۳۵ - اسحق عامری سیاهوئی فرزند اسحق مشهور به سجاد کد نامزد

۳۶ - رضا عامری سیاهوئی فرزند محمد - کد نامزد ۲۱۵

۳۷ -انیس عطائی دریائی فرزند محمد - کد نامزد ۲۱۸

۳۸ - ایرج علی عسگری فرزند علی محمد کد نامزد ۲۱۹

۳۹-احسان قلندری فرزند عبداله کد نامزد ۲۳۹

۴۰- آقای حبیب کارجو فرزند دادخدا - کد نامزد ۲۴۱

۴۱ - محسن کاشانی فرزند محرم - کد نامزد ۲۴۲

۴۲ - مهدی کامفیروزی فرزند حسین - کد نامزد ۲۴۳

۴۳ - محمد کرم زاده فرزند علی مشهور به قیدی کد نامزد ۲۴۵

۴۴ -خیراله کوه آراء فرزند فضل اله - کد نامزد ۲۴۹

۴۵ -رویا کیانپوری فرزند ابراهیم - کد نامزد ۲۵۱

۴۶- علی اکبر مجاهدی فرزند حسین - کد نامزد ۲۵۳

۴۷- کورش محرابی ساری فرزند علی مشهور به جواد کد نامزد ۲۵۴

۴۸- مسعود محمودی فرزند عبدالرحمن - کد نامزد ۲۵۷

۴۹-احمد مرادی فرزند علی - کد نامزد ۲۵۸

۵۰ -لیلا مرادی شهدادی فرزند محمد - کد نامزد ۲۵۹

۵۱-رضا ملاحی فرزند محمد - کد نامزد ۲۶۲

۵۲ - حمزه مهره بین فرزند یعقوب – کد نامزد ۲۶۵

۵۳ - علی اکبر میرزائی فرزند احمد - کد نامزد ۲۶۸

۵۴ - علی میرشکاری دهکهان فرزند محمد - کد نامزد ۲۶۹

۵۵ - شهرام نامی ملائی فرزند رسول - کد نامزد ۲۷۱

۵۶- فرخنده نجاتی زاده دریائی فرزند حبیب - کد نامزد ۲۷۲

۵۷ - امیر نیک خو فرزند عباس - کد نامزد ۲۷۳

۵۸ -محمدرضا وجدان حقیقی فرزند جواد مشهور به وجدانی ، وجدان ، حقیقی، کدنامزد ۲۷۹

۵۹ - سید فخرالدین هاشمی فرزند سیداحمد - کد نامزد ۲۷۴

۶۰ - مصطفی هاشمی فرزند رضا - کد نامزد ۲۷۵

۶۱ - حسین هاشمی تختی‌نژاد فرزند احمد - کد نامزد ۲۷۶

۶۲ - سید محمد هاشمی نخل ابراهیمی فرزند سید یوسف - کد نامزد ۲۷۸

۶۳ - موسی یکرنگی دهبارز فرزند علی - کد نامزد ۲۸۱