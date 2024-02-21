اسامی نامزدهای نهایی انتخاباتی حوزه مرکزی هرمزگان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری بندرعباس، اسامی ۶۳ نامزد تاییدنهایی شده حوزه مرکزی به ترتیب حروف الفبا اعلام کرد.
۱ - محمد آشوری تازیانی فرزند ماشاءالله - کد نامزد ۱۲۸
۲ - پرستو آقایی فرزند نصرالله - کد نامزد ۱۳۱
۳- علی آئینهدار فرزند محمد - کد نامزد ۱۳۶
۴- مهران احمدی طیفکانی فرزند بهمن - کد نامزد ۱۲۶
۵- لیلا امینی فرزند بهرام - کد نامزد ۱۳۴
۶- عباس امینیزاده فرزند قنبر - کد نامزد ۱۳۵
۷- امید بابانی سابقی فرزند اسمعیل - کد نامزد ۱۳۷
۸- محسن باقریبور فرزند داد علی - کد نامزد ۲۸۴
۹- اسلام باوقار زعیمی فرزند غلامشاه - کد نامزد ۱۳۹
۱۰- سیدایوب بلادی نیا فرزند سیداسداله - کد نامزد ۱۴۲
۱۱- ابراهیم بلالی قشمی فرزند یحیی - کد نامزد ۱۴۳
۱۲ - موسی ترکی زاده فرزند احمد - کد نامزد ۱۴۵
۱۳- فاطمه جراره فرزند یوسف - کد نامزد ۱۴۶
۱۴- سید صادق جعفری فرزند سید علی - کد نامزد ۱۴۷
۱۵ - علیرضا جهانگیری کوهشاهی فرزند حسین - کد نامزد ۱۵۱
۱۶- محمد جهین فرزند عباس مشهور به جهینی کد نامزد ۱۵۲
۱۷- حجت حاجی زاده فرزند اصغر - کد نامزد ۱۵۳
۱۸ - شهرام حسنزاده فرزند در محمد - کد نامزد ۱۵۶
۱۹ - علی حیدری سراحی فرزند محمد - کد نامزد ۱۵۸
۲۰ - علی خوارزمی فرزند سیاوش - کد نامزد ۱۵۹
۲۱ - محمود داج فرزند حسین مشهور به مهیار کد نامزد۱۶۲
۲۲ - عیسی دادیزاده سرخانی فرزند یاراله - کد نامزد ۱۶۴
۲۳- علی دادیپور فرزند حسین - کد نامزد ۱۶۳
۲۴- وحید دهقانی فرزند عبدالکریم - کد نامزد ۱۶۸
۲۵- هوشنگ دهقانی پور فرزند حسن کد نامزد ۱۶۹
۲۶-عباس رجبی فرزند غلامشاه کد نامزد ۱۷۵
۲۷ -مهدی رشیدی فرزند غضبان - کد نامزد ۱۷۹
۲۸ -حسن زنگی اهرمی فرزند علی - کد نامزد ۱۸۴
۲۹ - پرویز سالاری سردری فرزند علی - کد نامزد ۱۸۷
۳۰-صداقت سالاری پاشغی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۶
۳۱ -علی سرودی گلستانی فرزند محمد - کد نامزد ۱۸۹
۳۲ -سهراب سلیمی پورسرچاهانی فرزند عبداله - کد نامزد ۱۹۳
۳۳ -نزهت شبان آزاد فرزند عبداله کد نامزد ۱۹۵
۳۴- نازنین شیبانی تذرجی فرزند حمدالله - کد نامزد ۱۹۶
۳۵ - اسحق عامری سیاهوئی فرزند اسحق مشهور به سجاد کد نامزد
۳۶ - رضا عامری سیاهوئی فرزند محمد - کد نامزد ۲۱۵
۳۷ -انیس عطائی دریائی فرزند محمد - کد نامزد ۲۱۸
۳۸ - ایرج علی عسگری فرزند علی محمد کد نامزد ۲۱۹
۳۹-احسان قلندری فرزند عبداله کد نامزد ۲۳۹
۴۰- آقای حبیب کارجو فرزند دادخدا - کد نامزد ۲۴۱
۴۱ - محسن کاشانی فرزند محرم - کد نامزد ۲۴۲
۴۲ - مهدی کامفیروزی فرزند حسین - کد نامزد ۲۴۳
۴۳ - محمد کرم زاده فرزند علی مشهور به قیدی کد نامزد ۲۴۵
۴۴ -خیراله کوه آراء فرزند فضل اله - کد نامزد ۲۴۹
۴۵ -رویا کیانپوری فرزند ابراهیم - کد نامزد ۲۵۱
۴۶- علی اکبر مجاهدی فرزند حسین - کد نامزد ۲۵۳
۴۷- کورش محرابی ساری فرزند علی مشهور به جواد کد نامزد ۲۵۴
۴۸- مسعود محمودی فرزند عبدالرحمن - کد نامزد ۲۵۷
۴۹-احمد مرادی فرزند علی - کد نامزد ۲۵۸
۵۰ -لیلا مرادی شهدادی فرزند محمد - کد نامزد ۲۵۹
۵۱-رضا ملاحی فرزند محمد - کد نامزد ۲۶۲
۵۲ - حمزه مهره بین فرزند یعقوب – کد نامزد ۲۶۵
۵۳ - علی اکبر میرزائی فرزند احمد - کد نامزد ۲۶۸
۵۴ - علی میرشکاری دهکهان فرزند محمد - کد نامزد ۲۶۹
۵۵ - شهرام نامی ملائی فرزند رسول - کد نامزد ۲۷۱
۵۶- فرخنده نجاتی زاده دریائی فرزند حبیب - کد نامزد ۲۷۲
۵۷ - امیر نیک خو فرزند عباس - کد نامزد ۲۷۳
۵۸ -محمدرضا وجدان حقیقی فرزند جواد مشهور به وجدانی ، وجدان ، حقیقی، کدنامزد ۲۷۹
۵۹ - سید فخرالدین هاشمی فرزند سیداحمد - کد نامزد ۲۷۴
۶۰ - مصطفی هاشمی فرزند رضا - کد نامزد ۲۷۵
۶۱ - حسین هاشمی تختینژاد فرزند احمد - کد نامزد ۲۷۶
۶۲ - سید محمد هاشمی نخل ابراهیمی فرزند سید یوسف - کد نامزد ۲۷۸
۶۳ - موسی یکرنگی دهبارز فرزند علی - کد نامزد ۲۸۱
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