به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه حدنگاری حاج قاسم سلیمانی در بوشهر اظهار کرد: روز انتخابات روز مهمی برای نظام جمهوری اسلامی است که مردم عزیز کشور اسلامی که به تعداد سال‌های عمر نظام جمهوری اسلامی انتخابات برگزار شده با حضور پرشور خود تیری بر دل سیاه شیطان می‌زنند و قبل حضرت ولی عصر (عج) و روح امام و شهدا را شاد کنیم.

وی افزود: با دستورات و پیگیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در زمینه هویت دار شدن ارضی ملی و غیر ملی در حوزه منابع طبیعی و امور اراضی که زمینه ساز صدور اسناد تک برگ را ایجاد می‌کند کارهای خوبی در استان با تلاش و همت دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه زمین انجام شده است.

مهرانگیز در اشاره به تصرف اراضی ملی نیز اظهار داشت: باید در راستای حفظ حقوق بیت المال در زمینه تصرفات اراضی ملی توسط افراد سودجو دقت و تلاش لازم را داشت.

وی تاکید کرد: گاهاً به دلیل کمبود نیرو با وسعت انجام امور محوله مشکلاتی به وجود می‌آورد که می‌توان با فعال کردن نیروهای نظامی، انتظامی و مراجع خاص موارد تصرفی را شناسایی و اقدامات لازم در راستای قانون صورت پذیرد. اگر شناسایی ساخت و سازهای غیر مجاز هم در اراضی ملی و هم اراضی زراعی و باغی به موقع انجام شود مشکلات و تبعات بعدی به وجود نمی‌آید.

وی ادامه داد: مبارزه با زمین خواری منظور ۱۰۰ یا ۲۰۰ متر نیست زمین‌های تصرفی قانونی که مالک قبلاً هزینه آن پرداخت کرده است صدور سند طبق قانون انجام شود.

مهرانگیز اظهار داشت: در خصوص رفع تداخلات باید برنامه ریزی لازم برای تسریع اجرای آن صورت بگیرد که تاکنون ۲۱۰ پلاک رفع تداخل شده است. شهرستان‌ها موظف هستند هفته‌ای دو پلاک را در کارگروه رفع تداخلات شهرستان مطرح و نتایج حاصل را برای طرح در کمیسیون رفع تداخلات استان به دبیرخانه استانی ارسال کنند.

وی اضافه کرد: هر چقدر رفع تداخلات زودتر و با دقت انجام شود اختلافات موجود بین اراضی اشخاص و اراضی ملی رفع و صدور سند و هویت دار شدن اراضی تسریع می‌یابد.