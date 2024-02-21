یک میلیون و ۲۵۴هزار و ۵۸۹نفر در هرمزگان واجد شرایط رای دادن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کامرانی با اشاره به اینکه تعداد رای اولی‌ها در استان ۷۷ هزار و ۴۰۴ نفر هستند، افزود: از این تعداد ۳۹ هزار و ۳۲۹ نفر آقا و ۳۸ هزار و ۷۵ نفر نیز خانم هستند.

وی بیان کرد: یک هزار و ۴۵۱ شعبه اخذ رای در هرمزگان برای انتخابات پیش رو درنظر گرفته شده که ۶۴۳ شعبه در مرکز، ۲۶۵ شعبه در غرب و ۵۴۳ شعبه در شرق است.

رییس ستاد انتخابات هرمزگان اظهار کرد: هشت کمیته فناوری، آموزش، حقوقی، استعلامات، سیاسی، پشتیبانی، امنیت و اطلاع رسانی برای برگزاری انتخابات در استان تشکیل شده است.

کامرانی یادآورشد: هم اکنون تعداد صلاحیت شدگان در هرمزگان ۱۱۳ نفر است که از این تعداد ۱۰۰ نفر آقا و ۱۳ نفر خانم هستند؛ از این شمار ۶۴ نفر در حوزه انتخابابیه مرکز بندرعباس، ۲۵ نفر در حوزه میناب و ۲۴ نفز در حوزه بندرلنگه هستند.