سنگ های معلق محور کندوان برداشت شده است

سرهنگ محمد احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین اقدامات برای ایمن سازی محور کندوان افزود: برابر اعلام تیم فعال راهداری در منطقه کمرزرد چندین قطعه سنگ در حال رهاشده برداشت شده است.
وی با بیان اینکه این محور امشب نیز برای حفظ جان کاربران جاده مسدود است از مردم خواست تا با عوامل پلیس و راهداری همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: به محض هرگونه تصمیم درباره بازگشایی مراتب اطلاع رسانی خواهد شد وروند اجرایی عملیات ایمن سازی محور تاکنون مطلوب بوده است.
محور کندوان از روز یکشنبه برای ایمن سازی مسدود شده است.
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