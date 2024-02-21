به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خضری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با جمعی از مداحان استان قزوین که در سالن جلسات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در شرایطی که پشت خیمه معاویه هستیم و دیوار اسرائیل شکسته شده و در باب المندب یقه اسرائیل را گرفته‌ایم و شمال اسرائیل نیز مدام تهدید می‌شود باید مراقب خیمه انقلاب اسلامی باشیم.

وی با بیان اینکه برنامه دشمن بر این است که مردم زیر ۳۰ درصد در انتخابات حضور داشته باشند، افزود: برای این هدف برنامه ریزی های متعددی از سوی دشمن انجام شده و تلاش می‌شود تا روز انتخابات این برنامه‌ها انجام شود.

امام جمعه موقت قزوین تاکید کرد: دشمن به دنبال شکست قدرت نرم جمهوری اسلامی است تا بتواند زمینه را برای ایجاد ناامنی توسط کانون‌های شرارت فراهم شود.

وی با بیان اینکه هرگاه نظام و دولت در مسیر حل مشکلات قرار می‌گیرند دشمن تلاش می‌کند تا با ایجاد بحران‌های اجتماعی این مسیر را متوقف کند، خاطرنشان کرد: فعال کردن گسل‌های اجتماعی در جامعه پس از انتخابات یکی از اهداف اساسی دشمن است.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در پایان یادآور شد: بدون شک دشمن برای آینده ایران در بعد از انتخابات برنامه ریزی های متعددی دارد و باید با جهاد تبیین و بیان اهمیت حضور مردم در انتخابات این توطئه را خنثی کرد.