۷۰۰۰متقاضی مسکن برای دریافت تسهیلات به بانک های استان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد روستا ظهر چهارشنبه در بازدید سرزده از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: سال گذشته نیز چهار هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند.

وی بیان داشت: تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن ضروری بوده و تأخیر در عدم پرداخت به موقع تسهیلات کارآیی لازم را با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها از دست می‌دهد.

روستا با بیان اینکه خارج از محدوده طرح هادی روستایی خدمات رسانی برای ارائه شبکه گاز، آب و برق به ساختمان‌ها ممنوع است، گفت: برخی از افراد زمینی خارج از محدوده طرح هادی دارند یا خارج از این محدوده اقدام به ساخت خانه کرده‌اند.

وی افزود: دریافت آب و برق و سایر خدمات در خارج ار طرح هادی ممنوع و خلاف قانون است.

روستا تصریح کرد: پیگیر بازنگری طرح هادی روستایی و ارائه خدمات به افراد متقاضی در این مناطق هستیم و سرانه‌ها در اراضی چند هکتاری الحاقی به طرح هادی باید رعایت شود و در این زمینه هیچ قصوری پذیرفتنی نیست.

وی افزود: روزانه افراد زیادی در خصوص وضعیت طرح هادی، تملک اراضی، تغییر کاربری، نوع قیمت‌گذاری و تسهیلات ساخت مسکن به بنیاد مسکن مراجعه می‌کنند و رسیدگی به درخواست‌های مردم در اولویت است.

روستا تصریح کرد: در برخی موارد، تسهیلات برای ساخت طبقه‌های دوم و سوم مسکن افراد متقاضی تسهیلات پرداخت شده، اما بنیاد مسکن با ساخت واحدهای دوم و سوم مخالفت کرده که کارشناسان رسمی نظام مهندسی باید در این زمینه تأیید کنند که ساختمان تاب‌آوری ساخت طبقات بیشتری را دارد یا باید مقاوم‌سازی انجام شود.

وی افزود: گره‌گشایی و رفع مشکلات مردم در دستور کار مدیران و مسئولان قرار دارد و برخی از بانک‌ها پرداخت وام مسکن به متقاضیان را به بعد از ایام عید موکول کرده‌اند که قابل قبول نیست.

روستا تصریح کرد: بانک‌هایی که تسهیلات در اختیار دارند روند پرداخت وام را تسریع کنند.