به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورایس بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری پیش از ذیدار با الهلال عربستان اظهار کرد: بازی گذشته تیم سپاهان مقابل الهلال، بازی خیلی خوبی بود.

وی افزود: ۲ تیم تیم‌های خوبی هستند و خوب با هم بازی می‌کنند و کسانی که عاشق فوتبال هستند، از این بازی لذت می‌برند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سوالی درباره هواداران الهلال که قرار است فردا باشند، گفت: درباره هواداران بخواهیم صحبت کنیم، من خاطرات بسیار خوبی اینجا داشتم و ما آمده‌ایم که با قلبمان بازی کنیم، نه اینکه مقابل فرد دیگری باشیم؛ آمده‌ایم که از فوتبال لذت ببریم.

وی در مورد این‌که چقدر سخت می‌بینید بعد از باخت هفته گذشته مقابل الهلال، دوباره مقابل این تیم به میدان بروید، تصریح کرد: بازی‌های حذفی در این مرحله تنها دو مسابقه هستند؛ وقتی مقابل تیمی مثل الهلال بازی می‌کنیم که کیفیت بسیار خوبی دارد، کارمان آسان نیست؛ اما سوال من این است که چند بار بوده که در دنیا، یک تیمی دو یا سه گل عقب بوده و به بازی برگشته است؟! پس اگر یک بار این اتفاق افتاده، دوباره هم می‌تواند این اتفاق بیفتد.