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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۲

سرمربی تیم والیبال یزد:

تربیت بدنی یزد به برد تیم ماهشهر نیاز دارد

یزد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال تربیت بدنی استان یزد گفت: برای بازی امروز در مقابل تیم والیبال پتروشیمی ماهشهر هیچ مشکلی نداریم و تیم ما به این برد خانگی نیاز دارد.

عباسعلی میرحسینی در گفتگو با خبرنگارمهر در یزد افزود: بازیکنان تیم تمرینات خوب و فشرده ای را انجام داده اند و ما به برد این بازی نیاز داریم تا بتوانیم جایگاه خود را در جدول بهبود بخشیم.

وی با اشاره به اینکه تیم تربیت بدنی یزد با پیکان که صدر نشین جدول است سه امتیاز اختلاف دارد تصریح کرد: با توجه به بازی های دیگر تیم های هم امتیاز با ما، بازی ما راحت تر و از همه مهمتر در خانه خودمان است.

میرحسینی باتوجه به اینکه تیم پتروشیمی ماهشهر تیم جوانی است، اذعان داشت: این تیم بیشتر با پاسهای بلند کار می کند که ما در مقابل اینگونه بازی خودمان را تنظیم کرده ایم.

بازیکن سال های دور تیم ملی والیبال ایران و سرمربی تیم تربیت بدنی یزد گفت: با به خدمت گرفتن "ساسا دیوریچ" بازیکن کروات وضعیت تیم ما روز به روز در حال بهتر شدن است.

این بازی امروز ساعت 17 و 30 دقیقه در سالن شش هزار نفری شاهدیه یزد برگزار می شود.

کد مطلب 603408

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