اجرای ۲۱۰ پروژه سرمایه گذاری گردشگری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احسان محمدی عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در همایش فرصتها و لولویتهای سرمایهگذاری مازندران ۱۸ بسته سرمایهگذاری برای جلب سرمایهگذار معرفی میشود.
معاون سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به وجود ۱۶۰ فرصت سرمایهگذاری در استان، افزود: در حال حاضر ۲۱۰ پروژه سرمایهگذاری در مازندران با حجم سرمایهگذاری ۳۴۰ هزار میلیارد ریال در حال ساخت است که با بهرهبرداری ازاین پروژهها ۶ هزار فرصت شغلی ایجاد میشود.
محمدی گفت: مازندران با وجود داشتن پتانسیلهای بالای گردشگری نیاز به تأمین زیر ساختهای مناسب در راستای افزایش جذب گردشگر دارد. تأمین امکانات مناسب نظیر: هتل، مکانهای تفریحی، احیا و بازسازی مناطق گردشگری و تمامی تأسیسات موردنیاز گردشگر برای توسعه این صنعت الزامی است که تأمین این مهم نیز با سرمایهگذاری بخش خصوصی امکانپذیر است.
وی با اشاره به برخی از چالشهای موجود در حوزه سرمایهگذاری گردشگری در مازندران، تصریح کرد: مشکلات سرمایهگذاری در بستههای تعریف شده سرمایهگذاری موجود مرتفع شده و همکارانمان برای هرگونه مشاوره در زمینه سرمایهگذاری آمادگی دارند.
همایش فرصتها و اولویتهای سرمایهگذاری پنجشنبه سوم اسفند ماه جاری در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی مازندران برگزار میشود.
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