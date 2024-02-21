میوه شب عید در ۱۲ میدان تره بار ساری توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل علوی عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی با موضوع طرح تنظیم تأمین و توزیع میوه شب عید و خرما ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: میوه شب عید در ۱۲ جایگاه میادین میوه و تره بار ساری از ۲۰ اسفند توزیع می‌شود.

وی افزود: امسال با توجه به دستور دولت مبنی بر بازرسی تخصصی بازار، نظارت بر تأمین کالا توسط جهاد کشاورزی و نظارت بر توزیع کالاها و صنوف و مغازه‌های سطح شهر برعهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود و این اقدام با همکاری گشت‌های مشترک انجام می‌شود.

علوی با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بر کالاهای اساسی از یکم اسفند، اعلام کرد: بخشنامه اجرای طرح تشدید نظارت برکالاهای اساسی سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده و از یکم اسفندماه در حال اجرا است.