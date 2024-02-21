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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۰۲

مدیر جهاد کشاورزی ساری:

میوه شب عید در ۱۲ میدان تره بار ساری توزیع می شود

میوه شب عید در ۱۲ میدان تره بار ساری توزیع می شود

ساری- مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: میوه شب عید در ۱۲ جایگاه میادین میوه تره بار در شهرستان توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل علوی عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی با موضوع طرح تنظیم تأمین و توزیع میوه شب عید و خرما ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: میوه شب عید در ۱۲ جایگاه میادین میوه و تره بار ساری از ۲۰ اسفند توزیع می‌شود.

وی افزود: امسال با توجه به دستور دولت مبنی بر بازرسی تخصصی بازار، نظارت بر تأمین کالا توسط جهاد کشاورزی و نظارت بر توزیع کالاها و صنوف و مغازه‌های سطح شهر برعهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود و این اقدام با همکاری گشت‌های مشترک انجام می‌شود.

علوی با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بر کالاهای اساسی از یکم اسفند، اعلام کرد: بخشنامه اجرای طرح تشدید نظارت برکالاهای اساسی سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده و از یکم اسفندماه در حال اجرا است.

کد مطلب 6034094

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