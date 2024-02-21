به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾
سوگند به عصر [غلبه حق بر باطل]
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ ﴿۲﴾
که واقعاً انسان دستخوش زیان است
إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾
مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کردهاند
پس سالها گذشت از آخرین حکومت مستقل و یکپارچه اسلامی در زمان امیرالمومنین علی علیهالسلام و ورود به عرصههای تاریک حکمرانی طاغوت در سرار جهان، این انقلاب اسلامی بود که با کنار زدن پردههای تاریک ظلمت، باری دیگر حکومتی اسلامی، یکپارچه و مردم نهاد را احیا کرد.
حکومتی که در آن مردم تعیین کننده سرنوشت و آینده هستند. برگزاری ۳۹ دوره انتخابات اعم از مجلس شورای اسلامی تا ریاست جمهوری در طول این ۴۵ سال نشان از حکومتی مردم سالار دارد که با اسلام گره خورده است. در تمام این سالها این مردم عزیز ایران بودند که انقلاب اسلامی و آرمانهای مقدس آن را در عرصههای مختلف از جمله انتخابات حفظ کردند.
در این برهه حساس از زمان که این امّت مقاوم در حال تمدن سازی عظیمی است، جریانهای مخالف از رسانهها و ابزارهای گوناگون دشمن گرفته تا برخی مسئولان ناکارآمد در صدد این هستند که این نور برخواسته از انقلاب اسلامی را خاموش کنند و این برگزاری انتخاباتی پر شور است که با انتخاب افراد اصلح، میتواند این حربه را ناکام بگذارد.
با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که آحاد مردم علاوه بر اینکه خود در انتخابات شرکت میکنند دیگران هم به شرکت در انتخابات دعوت کنند؛ جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان خود را موظف میداند که تا حد امکان و توان این امت انقلابی را در امر شناخت و انتخاب اصلح یاری و همراهی کند؛ از این جهت این تشکل دانشجویی اقدام به تأسیس قرارگاه تواصی به حق دانشگاه آزاد اسلامی همدان نموده تا با استفاده از این بستر هرچه بهتر بتواند فعالیتهای مربوط به انتخابات پیش رو را جلو ببرد.
هدف اصلی از تأسیس این قرارگاه دعوت از تمامی اقشار جامعه، از جمله دانشجویان برای برگزاری هرچه پرشور تر انتخابات میباشد؛ انتخاباتی که حق انکار ناپذیر و مسلّم ملت عزیز ایران است و همانطور که پیشتر بیان شد این قرارگاه تمام تلاش خود را میکند تا این انتخابات علاوه بر برگزاری باشکوه و حضور حداکثری مردم، منجر به انتخاب افراد متعهد و متخصص شود.
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