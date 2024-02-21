حضور در بدنه اجرایی کشور از طریق انتخابات محقق می شود

آیت الله سید حسن عاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اهداف خود از شرکت در انتخابات و با تبیین برخی از کارکردهای مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: تکریم و توفیق بزرگی برای یک ملت است که از طریق انتخابات در بدنه اجرایی کشور حاضر شوند و در حساس‌ترین مراکز تصمیم گیری حضور داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع به سادگی به دست نیامده است و همه ما باید این را قدر بدانیم اینکه یک نظام برای ملت خود این زمینه را درست کند که تمام سمت‌ها و مسؤولیت‌ها به دست ملت باشد و ملت در مراکز حساس تصمیم گیری حضور داشته باشد، یک عزت و شرف بزرگ و به حساب آوردن ملت و ظهور حاکمیت ملی است، این مساله در مجلس خبرگان بسیار مهم است دموکراسی و مردم سالاری بزرگ‌تر از این نمی‌شود که بالاترین سمت به دست ملت تنظیم و تعیین شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل ادامه داد: در انتخابات خبرگان خود ملت مجلسی را تشکیل می‌دهد که نصب و عزل رهبریت در دستان این مجلس است این یک تکریم بسیار خطیر برای ملت است و جمهوری اسلامی این تکریم بزرگ را فراهم کرده است.

عاملی اضافه کرد: در مجلس خبرگان اولاً عالی‌ترین مقام تصمیم گیری کشور که «رهبر» با واسطه اعضای این مجلس تعیین می‌شود ثانیاً مجلس خبرگان وظیفه خطیر نظارتی دارد، در این مجلس دو کمیسیون بسیار حساس است اول کمیسیون تعیین رهبری است که با لطف اعضای مجلس خبرگان بنده در آن کمیسیون حضور دارم و دوم کمیسیون تحقیق که اینجانب توفیق حضور در آن را نیز دارم.

مردم فرصت مقدس حضور در پای صندوق‌های رأی را از دست ندهند

کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: کمیسیون تحقیق همچنان که از اسم آن پیداست کارش تحقیق و نظارت بر عملکرد عالی‌ترین مقام کشور است، هم بقای اوصاف رهبری را رصد می‌کند و هم بر وظایفی که قانون اساسی بر عهده رهبریت گذاشته است نظارت دارد و این نشان می‌دهد که مجلس خبرگان چه اندازه خطیر است و برای همین مبادا عزیزی چنین فرصتی را از دست بدهد و در پای صندوق حاضر نشود.

عاملی خاطرنشان کرد: بایستی با قصد تقرب و با وضو در پای صندوق حاضر شویم چرا که یکی از حسنات بزرگ زندگی ما تعیین امام مسلمین است ثواب انتخاب یک امام شایسته قابل وصف نیست در این ثواب با عظمت حتماً عزیزان شرکت کنند.

رهبری ستون خیمه کشور است

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: مجلس خبرگان حساس‌ترین مجلس در سرنوشت و آینده کشور است و در حساس‌ترین لحظه که کشور احتیاج به تعیین رهبر دارد آنجا مجلس خبرگان این نقش را ایفا می‌کند.

آیت الله عاملی بیان کرد: مساله رهبری ستون خیمه کشور و انقلاب و حساس‌ترین رکن کشور است به همین دلیل دشمن تمام توان خود را روی رهبریت و مجلسی متمرکز کرده که رهبر را تعیین می‌کند.

وی تشکیل مجلس خبرگان را روز یاس کامل دشمن دانست و تصریح کرد: چنین مجلسی اگر با اقتدار تشکیل شود بی‌نهایت برای دشمن سنگین خواهد بود آرزوی دشمن این است که مجلس خبرگان با رأی پایین تشکیل شود در نتیجه با رأی پایین برای نظام رهبر تعیین شود و این برای دشمن یک موفقیت و آرزوی بزرگ است لذا نباید کنار دشمن بایستیم و نباید آرزوی دشمن را برآورده کنیم بنابراین شرکت در انتخابات مخصوصاً مجلس خبرگان قطع امید کردن دشمن برای امنیت و آینده کشور است.

کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری افزود: بنده مدت مدیدی خدمت شما عزیزان بوده ام چه در سِمَت امام جمعه چه قبل از امامت جمعه ۴۰ -۳۰ سال در سنگر تبلیغ در خدمت عزیزان بوده ام اما تاکنون رابطه بنده با مردم عزیز براساس مطالبه نبوده است.

عاملی اظهار کرد: برای همان باز هم نمی‌خواهم براساس مطالبه باشد ما تاکنون مطالبه نداشته ایم و رابطه ما با مردم رابطه خادم و مخدومی بوده است و الان هم همین را می‌خواهیم و چه قدر شایسته است که رابطه ما با ملت عزیز که عنصر اصلی مقاومت هستند بر اساس نیاز و احتیاج نباشد بلکه بر اساس ادای دینی باشد که ما با آن دین مدیون ملت بزرگ خودمان هستیم.

وی گفت: امامت جمعه سمتی مقدس و توفیقی بزرگ است و انسان را برای کارهای خیر مبسوط الید می‌کند، اما از این طرف مجلس خبرگان یک مجلس انتخابی و ظهور وثوق مردمی است بنابراین با قرار گرفتن اعتماد مردم در کنار سمت امامت جمعه یک ظرفیت قوی ایجاد می‌شود و چنین شخصی می‌تواند با اقتدار در تصمیم گیری‌های کلان کشور دخالت، اظهار نظر و احیاناً آن را نقد کند و در طرف و اردوی ملت بایستد و از طرف ملت صحبت کند و این برای فرد منتخب توفیق بزرگی است.

اصل انتخابات مشارکت آگاهانه برای ایران است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل بیان کرد: بسیار لازم است که همه مردم توجه کنند اصل هدف بنده از اینکه در انتخابات شرکت کرده ام در وهله اول برای این است که چند نفر اضافه در انتخابات شرکت کنند اصل حرف همین است یعنی بنده اول باید نیت خود را درست کنم بعد وارد انتخابات شوم برای خدا جواب آماده کنم بعد وارد انتخابات شوم، همچنان که در روایت است در هر کاری برای خدا جواب حاضر کن و در مرحله دوم حسن استفاده از تفویض ملت برای اعتلا و اقتدار کشور است.

عاملی گفت: اینکه به خاطر ورود من یک عده لطف کرده و در انتخابات شرکت خواهند کرد این برای من خیلی مهم است و اگر این اتفاق بیفتد من به هدف اول خودم رسیده ام اگر وارد انتخابات نشوم و آن عده شرکت نکنند آن برای من خیلی مسؤولیت سنگینی در آخرت و در محضر خداوند درست می‌کند.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: یک وظیفه بسیار خطیر مجلس خبرگان در طول مدت تشکیل خود شناسایی افراد قابل صلاحیت برای رهبری است الان هر کسی که احتمال قابلیت و لیاقت رهبری دارد توسط کمیسیون مربوط شناسایی می‌شود و کمیسیون مربوط با دقت و حساسیت تمام روی این موضوع کار می‌کند.

کاندیدای مجلس خبرگان رهبری گفت: حقیر در این کمیسیون حضور دارم، دوم مسئله انتخاب رهبر در حساس‌ترین برهه کشور است، سوم نظارت بر اوصاف رهبری و عملکرد رهبر ی بر اساس وظایفی است که قانون اساسی تعیین کرده است.

عاملی افزود: تمام گزارشاتی که درباره رهبری می‌آید کمیسیون تحقیق همه آن گزارشات را بررسی می‌کند و به همین دلیل این کمیسیون یکی از حساس‌ترین کمیسیون‌های مجلس خبرگان است.

وی افزود: مجلس خبرگان کمیسیون‌های متعددی دارد اما حساس‌ترین آنها کمیسیون تعیین رهبری و کمیسیون تحقیق است راه یابی به این دو کمیسیون و توفیق حضور در آن خیلی سخت است، لطف خداوند شامل شده که استان ما برای اولین بار در این دو کمیسیون حضور پیدا کرده است.

تشخیص فقدان رهبری برعهده مجلس خبرگان است

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: از نکات بسیار برجسته مجلس خبرگان این است که هیچیک از فامیل‌های رهبری نمی‌توانند در کمیسیون تحقیق حضور داشته باشند نکته مهم دیگر این است که اگر وصفی از اوصاف رهبری از بین برود احتیاج به عزل نیست بلکه فاقد وصف به خودی خود منعزل می‌شود البته تشخیص فقدان بر عهده مجلس خبرگان است با این اوصاف باید گفت دموکراسی در مجلس خبرگان در اوج است.

وی تصریح کرد: کمیسیون تعیین رهبری نیز بسیار حساس است در این کمیسیون یک هسته سه نفری وجود دارد که با رأی اعضا انتخاب می‌شود و مطالب به طور محرمانه در وهله اول در اختیار آن سه نفر است و آنها به هیأت رئیسه گزارش می‌دهند در این کمیسیون نیز بنده توفیق پیدا کرده ام که در خدمت مردم باشم.

مجلس خبرگان مطابق با سیاست‌های کلان کشور مدیریت می‌شود

کاندیدای مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: کسی که در مجلس خبرگان حاضر می‌شود قطعاً باید توجه کند که مجلس خبرگان نباید تا حد مجلس شورای اسلامی تنزل داده شود یعنی آنجا محل طرح مشکلات شهری و استانی نیست بلکه باید سیاست‌های کلان کشوری طرح و مورد نظارت قرار گیرد.

آیت الله عاملی اظهار کرد: مجلس خبرگان در حساس‌ترین لحظه کشور که احتیاج دارد ستون خیمه انقلاب نصب شود ایفای نقش می‌کند این ملت است که می‌تواند با حضور حساب شده در پای صندوق‌های رأی نقش آرمانی ایفا کند تا هیبت مجلس خبرگان که مسؤولیت تعیین رهبر را دارد حفظ شود حساسیت این کمیسیون اقتضا می‌کند که در اعضای این کمیسیون و در تصمیمات آنها خدای ناکرده ذره‌ای تعصب پیدا نشود دخالت هر گونه تعصب در این باب بسیار خطرناک است و نباید جز شایستگی، منافع ملی و مصالح کلان در نظر گرفته شود. این خصوصیت مخصوص کمیسیون فوق نیست بلکه این اوصاف شایسته تمام اعضای مجلس خبرگان است.

امام جمعه اردبیل خاطرنشان کرد: با توجه به رسالت مجلس خبرگان یعنی تعیین رهبری، تحقیق در بقای اوصاف رهبری و تحقیق در وظایف مشخص شده در قانون اساسی برای رهبری باید گفت افرادی که به آنجا می‌روند بایستی کاملاً از جهت نیت و خدمت خالص باشند یعنی در فکر و مغز آنها غیر از اینکه به فکر کشور و ملت و به فکر عزت و اقتدار کشور باشند چیز دیگری نباشد.

آیت الله عاملی ادامه داد: عضو خبرگان برای اینکه نقش اصلی را ایفا کند باید بدون ملاحظه به موضوعات حساس وارد شود و فقط صلاح ملت و اقتدار و عزت کشور لحاظ گردد در این اوضاع پیچیده دنیا در میان چینش ملت‌ها و دولت‌ها باید عظمت کشور ما اوج بگیرد.

وی گفت: مجلس خبرگان یک ظرفیت بسیار خاص است تا منتخب ملت در سیاست‌های کلان کشور ورود و دین خود را به ملت با عظمت ادا کند.