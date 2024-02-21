«محمدنژاد» و«منصوری» نمایندگان قم در اردوی تیم ملی بسکتبال

محمد پیروزمنش در گفت و گو با خبرنگار مهر ابراز کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در حالی برگزار خواهد شد که استان قم نیز محمد محمد نژاد و جواد منصوری را حاضر در این اردو خواهد دید.

رییس هیات ورزشی جانبازان و توان یابان استان قم با اشاره به اینکه حجت الاسلام محمد حسین کارگر از طلاب استان قم نیز به عنوان مربی فرهنگی در اردوی تیم ملی حضور می یابد گفت: این اردو از ۴ لغایت ۱۰ اسفندماه جچاری در کمپ تیم ملی در تهران برگزار خواهد شد.

پیروزمنش یادآور شد: محمد محمدنژاد از نظر تجربه حضور در تیم ملی، تجربه بیشتری نسبت به جواد منصوری دارد و چند دوره حضور در رقابت های پارالمپیک، پاراآسیایی، ‌آسیایی و جهانی را تجربه کرده است.

وی بیان کرد: تیم ملی بسکتبال با ویلچر جمهوری اسلامی ایران خود را برای حضور در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک پاریس آماده می کند.