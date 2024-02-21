به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا با حضور ۱۲۰ ورزشکار امروز در تهران و در بخش بانوان برگزار شد و در پایان در رقابتی نزدیک نمایندگان کشورمان، این آکادمی ویسی بود که با ۲ طلا ،۴ نقره و ۲ برنز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. بیمه تجارت نو با ۲ طلا، ۲ نقره و ۴ برنز نایب قهرمان شد و هیات تکواندو استان البرز با دو طلا، یک نقره و دو برنز در جای سوم ایستاد و تیم فرمانیه هم چهارم شد.

در پایان این رقابت‌ها گیتا ویسی از تیم (آکادمی ویسی) به عنوان بهترین مربی، «یلدا ولی نژاد» در وزن ۶۷- کیلوگرم که از تیم «مارکا چهار باغ» تاجیکستان» در این رقابت‌ها شرکت کرده بود، به عنوان بهترین تکواندوکار، «مرجان نریمانی» از تیم هیئت تکواندو استان البرز به عنوان بهترین سرپرست، «روآ مکان» (اردن)، «نصاب حسن» و «سوها کازی» (لبنان)، سیده زهرا صمدیان و «مهکامه نوری» (ایران) به عنوان برترین داوران این رقابت‌ها انتخاب شدند.

جایزه تیم اخلاق دوازدهمین دوره رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در بخش بانوان نیز به تاجیکستان رسید.

نفرات برتر این دوره مسابقات به این شرح هستند:

وزن ۴۶- کیلوگرم:

۱- معصومه رنجبر (ایران) ۳- ساینا کریمی (ایران) ۳ پریماه قلی نژاد (ایران) و زینب مقدسی (ایران)

وزن ۴۹- کیلوگرم:

۱- سعیده نصیری (ایران) ۲- مهلا مؤمن زاده (ایران) ۳- مریم ملکوتی خواه (ایران) و نگار قدیانی (تاجیکستان)

وزن ۵۳- کیلوگرم:

۱- شاپرک نجفی (ایران) ۲- صبا بی کی (ایران) ۳- زهرا وطن دوست (ایران) و فاطمه محققیان (ایران)

وزن ۵۷- کیلوگرم:

۱- آیدا خورشیدی (ایران) ۲- سارا میزبان (ایران) ۳- تینا مدانلو (ایران) و شمیم فتحی (تاجیکستان)

وزن ۶۲- کیلوگرم:

۱- نرگس میر حسینی (ایران) ۲- کوثر اساسه (ایران) ۳- اسماً صداقت منصوری (ایران) و ساناز عباسپور (ایران)

وزن ۶۷- کیلوگرم:

۱- یلدا ولی نژاد (تاجیکستان) ۲- الهام نوایی (ایران) ۳- آرزو بهرامی (ایران) و ساغر مرادی (ایران)

وزن ۷۳- کیلوگرم:

۱- ملیکا میر حسینی (ایران) ۲- الهام حقیقی (ایران) ۳- سارا صوفی نیارکی (ایران) و سحر مرادی (افغانستان)

وزن ۷۳+ کیلوگرم:

۱- عسل صابری (ایران) ۲- نیوشا شادلو (ایران) ۳- آتوسا پروین (ایران) و مونیرا ابدولسلاموف (تاجیکستان)