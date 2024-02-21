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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۱۷

سرپرست هیات کشتی قم در گفت‌وگو با مهر:

۳ فرنگی کار قمی راهی جام های بین المللی می شوند

۳ فرنگی کار قمی راهی جام های بین المللی می شوند

قم- سرپرست هیات کشتی استان قم گفت: سه فرنگی کار قمی طی اسفندماه جاری راهی جام های بین المللی در ۲ کشور خواهند شد.

علی عبدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات بین المللی کشتی فرنگی در ۲ کشور ترکیه و بلغارستان در حالی اسفندماه امسال برگزار می شود که ۲ فرنگی کار قمی به مسابقات ترکیه و یک فرنگی کار قمی به مسابقات بلغارستان اعزام خواهند شد.

سرپرست هیات کشتی استان قم افزود: از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای اعزام به ترکیه و بلغارستان اعلام شده است.

وی بیان کرد: در مسابقات ترکیه که ۲ فرنگی کار قمی حضور پیدا خواهند کرد در وزن ۶۷ کیلوگرم محمد جواد رضایی و در وزن ۷۷ کیلوگرم امیر عبدی از قم در آن مسابقات شرکت می کنند.

عبدی گفت: در مسابقات بلغارستان نیز در وزن ۶۰ کیلوگرم محمد مهدی جواهری از قم حضور خواهد داشت.

وی افزود: رقابت های کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفندماه درشهر آنتالیا و مسابقات کشتی فرنگی جام نیکولای پتروف بلغارستان روزهای ۱۷ تا ۲۰ اسفندماه در شهر صوفیه برگزار می شود.

کد مطلب 6034117

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