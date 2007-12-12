ادامه انزوای آمریکا ؛ واشنگتن : عمیقا مایوس شده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز،"جسیکا سیمون" سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا شب گذشته گفت: ما از گزارشهای(مربوط به عقد قرارداد) عمیقاً مأیوس و نگران شده ایم و این را به صراحت به مقامهای چینی خواهیم گفت.

شرکت سینوپک که بزرگترین شرکت نفتی و تولیدکننده مواد پتروشیمی چین محسوب می شود؛ در هفته جاری قرارداد کلانی را به ارزش دو میلیارد دلار در زمینه سرمایه گذاری در میدان نفتی یادآوران با ایران امضا کرد. طبق ارزیابی های ایران این میدان نفتی 2/3 میلیارد بشکه نفت خام و 7/2 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی قابل استحصال دارد.

سیمون در ادامه در واکنشی منفعلانه به ادامه مخالفتهای جهانی با سیاستهای خصمانه و غیر قابل توجیه آمریکا در برابرایران و تلاش برای تحمیل تحریمهای ظالمانه علیه تهران با وجود تاکید آژانس بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران که حتی 16 سازمان جاسوسی آمریکایی هم به آن اعتراف کرده اند،اظهار داشت: قراردادهای کلان جدید با ایران به ویژه در حوزه سرمایه گذاری در نفت و گاز واقعاً تلاشهای بین المللی را در فشار بر ایرانیها برای عمل به تعهداتشان طبق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف کردن برنامه هسته ای تهران تضعیف می کند.

وی به این مطلب اشاره نکرد که آیا وزارت امورخارجه آمریکا، قرارداد مزبور را از جهت تخلف آن از قانون تحریمهای آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار خواهد داد یا خیر. طبق این قانون شرکتهای خارجی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کنند، مجازات خواهند شد. وی در عین حال گفت: ما بارها چین را از قانون تحریمهای ایران مطلع کرده ایم و با دقت واقعیات این قرارداد را بررسی خواهیم کرد.

تاکنون هیچ شرکت خارجی طبق قانون فوق که در سال 1995 تصویب شد و تا سال 2011 تمدید شده، مجازات نشده است، اما بانکهای آمریکایی از اعطای وامهای بیشتر از 10 میلیون دلار در سال به شرکتهای متخلف خودداری و محدودیتهای وارداتی علیه آنها اعمال می کنند.

