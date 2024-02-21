به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جوان، همایش بصیرت زینبی با حضور بانوان فعال فرهنگی در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

سردار علی محمد اکبری در این همایش که با همت بسیج جامعه زنان سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام برگزار شده بود، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس پایه مردم سالاری شکل گرفته و حضور مردم در صحنه از مؤلفه‌های اصلی قدرت آن به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام افزود: در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، رژیم بعث عراق و قدرت‌های شرق و غرب به این نتیجه رسیده بودند، که ایران ضعیف است و به همین دلیل هشت سال جنگ را بر کشور و مردم ما تحمیل کردند.

وی با اشاره به حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن امسال نسبت به دوره‌های گذشته، ادامه داد: این حضور باعث ناراحتی دشمنان شد و شبکه گاز را هدف گرفت تا در سرمای زمستان، انتقام از حضور مردم بگیرد؛ اما خوشبختانه بحث پدافند غیرعامل باعث شد مردم دچار مشکل نشوند.

سردار اکبری خاطرنشان کرد: راهبرد دشمنان بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تحریم انتخابات، مطرح کردن بحث فقدان وجود رقابت و مسئله صیانت و تشکیک در سلامت انتخابات و ایجاد اختلال در امنیت است.

وی با انتقاد از وعده‌های غیرعملی از سوی برخی نامزدهای انتخاباتی و تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم، گفت: کار نماینده مجلس شورای اسلامی، قانون گذاری درست و نظارت بر اجرای قانون در همه کشور است.

سردار اکبری با اشاره به خدمات بیشمار نظام مقدس جمهوری اسلامی در اقصی نقاط کشور بویژه مناطق محروم و دورافتاده و صعب العبور، افزود: این خدمات با قبل از انقلاب غیرقابل مقایسه است و باید جهاد تبیین در راستای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی جدی گرفته شود.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای اهمیت حضور حداکثری در انتخابات، اظهار کرد: علاوه بر رأی دادن که واجب عینی است؛ باید همه عزیزانی که توان دارند برای دعوت از دیگران و حضور در انتخابات تلاش کنند، تا توطئه‌های دشمنان برای کم رنگ کردن حماسه حضور مردم خنثی شود.

گفتنی است؛ سخنرانی خانم دکتر شریفی پیرامون سبک زندگی ایرانی اسلامی، اجرای برنامه‌های متنوع باحضور خوانندگان استانی، استندآپ کمدی، مولودیه خوانی از دیگر برنامه‌های همایش بصیرت زینبی در شهرکرد بود.