به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی جانشین لشکر ۱۴ امام حسین (ع) شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در آستانه سی و هفتمین سالگرد شهادت فرمانده دلیر لشکر ۱۴ امام حسین (ع) سردار شهید حاج حسین خرازی، جمعی از فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس این لشکر در قالب «کاروان یاران شهید خرازی» برای دومین سال متوالی به شهرک دارخوین اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه شهرک دارخوین میعادگاه رزمندگان و ۱۳ هزار و ۵۰۰ شهید لشکر ۱۴ امام حسین (ع) در دوران دفاع مقدس است، عنوان کرد: ویژه برنامه گرامیداشت سالگرد شهادت سردار شهید حاج حسین خرازی روز جمعه چهارم اسفندماه با حضور رزمندگان در مسجد ۱۴ معصوم (ع) شهرک دارخوین برگزار می‌شود.

سرهنگ امینی خاطرنشان کرد: همچنین صبح جمعه پیکر مطهر دو شهید گمنام با حضور جمعی از رزمندگان در شهرک دارخوین تشییع و تدفین می‌شود.

جانشین لشکر ۱۴ امام حسین (ع) در پایان تصریح کرد: زیارت یادمان شهدای طلائیه و شلمچه و ویژه برنامه شب خاطره از دیگر برنامه‌های کاروان یاران شهید خرازی در سفر به شهرک دارخوین است.

گفتنی است این برنامه به همت سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، معاونت اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) و لشکر ۱۴ امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

همچنین پنجشنبه دهم اسفندماه ویژه برنامه سالگرد شهادت شهید خرازی از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.