به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت‌ها که عصر چهارشنبه به میزبانی مشگین‌شهر برگزار شد، شطرنج‌بازان استان اردبیل و برخی استان‌های شمالغرب کشور در این شهرستان گرد هم آمدند تا رقابت حساسی را با هم داشته باشند.

رییس هیأت شطرنج استان اردبیل هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد فضای رقابتی خوب بین شطرنج‌بازان شهرستان‌های مختلف اعلام کرد و گفت: در این دوره از مسابقات برای کودکان زیر ۱۰ سال نیز فرصتی داده شده بود تا توانمندی خود را نشان دهند.

صابر اشرفی اظهار کرد: استاد بزرگان شطرنج در این مسابقات حاضر شده بودند تا در کنار نوجوانان، جوانان و گروه‌های سنی مختلف بتوانند بازی آنها را زیر نظر داشته و استعدادهای برتر نیز شناسایی شوند.

وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا این رقابت‌ها در طول سال و بعد از ماه مبارک رمضان ادامه دهیم تا در گروه‌های سنی مختلف استعدادهای شطرنج استان شناسایی و به مسابقات کشوری اعزام شوند.

رییس هیأت شطرنج استان اردبیل افزود: ۱۶۵ شطرنج‌باز در این دوره از رقابت‌های جام ساوالان در مدت ۲ روز با هم رقابت کردند تا در ۱۱ گروه متفاوت برترین‌ها معرفی و هدایا و لوح‌هایی به برترین شطرنج‌بازان استان اعطا شود.

اشرفی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در پایان این رقابت‌ها اصغر قلیزاده به عنوان استاد بزرگ شطرنج از این استان مقام اول را کسب کرد و از تعدادی از استعدادهای برگزیده شطرنج نیز تجلیل شد.

وی اضافه کرد: جام ساوالان فرصتی مناسب است تا ما بتوانیم همه ساله در قالب این رقابت‌ها شطرنج‌بازان گروه‌های مختلف سنی را به همراه استعدادهای ناب شناسایی و معرفی کرده و امکان رقابت آنها را در مسابقات ملی و حتی بین‌المللی فراهم کنیم.

رییس هیأت شطرنج استان اردبیل بیان کرد: در حال رایزنی با فدراسیون شطرنج هستیم تا در سال‌های آینده جام شطرنج ساوالان به صورت ملی برگزار شده و امکان رقابت ورزشکاران از همه مناطق کشور در این جام فراهم آید.