بی طرفی مهمترین وظیفه دستگاه های اجرایی در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کمانکش بعداز ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری خمین با تبریک اعیاد ماه شعبان و هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) اظهار کرد: دعوت به مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو در اولویت اقدامات دستگاههای اجرایی شهرستان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دشمن پس از شکستهای متوالی، کاهش حضور مردم در انتخابات را هدفگذاری کرده است، گفت: مشارکت حداکثری در انتخابات نقطه امید دوست داران انقلاب و نقطه یاس دشمنان است.
فرماندار خمین یادآور شد: تبلیغات نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز پنجشنبه آغاز میشود و فضای فیزیکی ادارات نباید برای تبلیغات کاندیداهای انتخابات مورد استفاده قرار گیرد.
کمانکش بی طرفی و پرهیز از جانب داری کاندیداها را مهمترین وظیفه دستگاههای اجرایی دانست و گفت: نامزدهای انتخابات، برای امر تبلیغات مجاز به استفاده از مکانهای دولتی اعلام شده توسط فرمانداری هستند.
وی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع باید دستور کار دستگاههای اجرایی شهرستان باشد، گفت: انتخابات اسفندماه مهمترین رویداد سیاسی کشور در سال جاری است و همه باید راهبردهای چهارگانه مقام معظم رهبری را نصب العین قرار دهیم.
رسانههای بیگانه از بعدازظهرهای انتخابات واهمه دارند
امام جمعه خمین نیز در این نشست گفت: حقانیت انقلاب اسلامی وابسته به افراد نیست و مردم به رهبری امام خمینی (ره) حقانیت انقلاب را نشان دادند.
حجت الاسلام سید قاسم میرصادقی ادامه داد: با وجود مشکلات، ملت بصیر ایران ارتباط خود را با انقلاب قطع نمیکنند از این رو رسانههای خارجی، ملت ایران را غیرقابل پیش بینی اعلام کردند.
وی بیان کرد: رسانههای بیگانه از بعدازظهرهای انتخابات واهمه دارند چراکه برخلاف تبلیغات گسترده برای انتخابات، در این بازه زمانی شاهد افزایش مشارکت مردم پای صندوقهای رأی هستیم.
حجت الاسلام میرصادقی گفت: عملکرد ضعیف مسؤولان، حقانیت انقلاب اسلامی را خدشه دار نمیکند زیرا این انقلاب بر اساس تقوا پایه گذاری شده و از هرگونه فساد دوری میکند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خمین نیز اولویت پایگاههای بسیج شهرستان را ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و اجرای برنامههای ورزشی برای نوجوانان و جوانان عنوان کرد.
سرهنگ مهدی نباتی افزود: برگزاری برنامههای شاد و فرهنگی، زمینه جذب نسل جوان به بسیج را فراهم میکند.
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