مازندران از نظر جمعیت جوان غنی است/ کسب ۳۰۰ مدال ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی عصر چهارشنبه همزمان با ولادت حضرت علی‌اکبر (ع) در جشن روز جوان در سالن شهید باغبانی حوزه هنری مازندران با تبریک روز جوان اظهار کرد: هر کشوری بر اساس نیروی انسانی خویش شناخته می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت بسیار مناسب نیروی انسانی و نخبه استان مازندران تصریح کرد: نیروی انسانی جوان و با دانش استان فرصت مناسبی برای توسعه دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به پتانسیل مناسب جوانان در توسعه ورزش و موفقیت‌های که کسب کردند، افزود: کسب ۳۰۰ مدال، جهانی، المپیکی و آسیایی از افتخارات ورزشی جوانان مازندرانی است.

رجبی با اشاره به انتخاب امیرحسین زارع به عنوان فنی‌ترین کشتی‌گیر جهانی گفت: این جوان غیور علاوه بر توانایی فنی داری منش پهلوانی است که باید تلاش کنیم منش پهلوانی جوانان لایق مانند امیرحسین زارع را در بین اقشار مختلف جوانان گسترش دهیم.

وی در ادامه با اشاره به جمعیت ۵۵۰ هزار نفره دانش آموزی استان مازندران خاطرنشان کرد: مازندران از حیثت جمعیت جوان غنی است و هر دانش آموز می‌تواند پشتوانه قوی برای استان باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان ادامه داد: از ظرفیت جوانان برای توسعه استان مازندران باید به خوبی استفاده کرد.

رجبی در ارتباط با مهاجرت برخی از نخبگان که برخی مواقع در محافل مطرح می‌شود، گفت: در علم امروز نخبه به کسی گفته می‌شود که مشکلات پیرامونی خویش را رفع کرده و نسبت به چالش‌های اطرافیان بی‌تفاوت نباشد و روی نزدیکان خودش اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: این کشور نیاز به افراد تأثیرگذار دارد و باید از فرصت جوانانی برای توسعه کشور استفاده کنیم.

رجبی یادآور شد: مازندران پتانسیل مناسبی برای توسعه دارد و باید تلاش کنیم که از ظرفیت جوانان به خوبی استفاده کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به در پیش بودن انتخابات، گفت: جوانان با حضور پرشور خویش پای صندوق‌های رأی فرصت عرض اندام را از دشمنان کشور بگیرند و این موضوع بارها ثابت شده است.

رجبی در پایان افزود: کشور برای جوانان است و باید در ایام انتخابات در تعیین سرنوشت خویش مؤثر عمل کنند.

گفتنی است در این همایش از جوانان نخبه مازندرانی تجلیل شد.