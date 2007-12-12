فیورنتینا در خانه اسکولی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایتالیا شب گذشته دو تیم اسکولی و فیورنتینا برابر هم صف آرایی کردند که حاصل تلاش آنها در پایان با نتیجه تساوی یک بریک همراه بود.

در این بازی ابتدا تیم فوتبال فیورنتینا توسط پی یر کرولدروپ در دقیقه 29 به گل رسید و در حالیکه 10 دقیقه تا کسب برتری در این بازی خارج از خانه فاصله داشت گل تساوی را پذیرفت. زننده گل تساوی بخش تیم فوتبال اسکولی نیز کابریتی بود.

در روز چهارشنبه بیست و ششم دیماه دو تیم دیدار برگشت را در ورزشگاه آرتیمو فرانکی شهر فلورانس برگزار می کنند تا یک تیم جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را به دست آورد.