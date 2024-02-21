خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - شهرام جباری؛ در حالی از ساعت صفر امشب تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در استان اردبیل آغاز می‌شود که ۱۱۸ کاندیدا در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین، ۵۲ کاندیدا در حوزه انتخابیه پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز، ۳۷ کاندیدا در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، ۲۳ کاندیدا در حوزه انتخابیه گرمی و انگوت و ۲۳ کاندیدا نیز در حوزه انتخابیه مشگین‌شهر رقابت رسمی خود را در قالب تبلیغات متنوع آغاز خواهند کرد.

به گفته رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل این فعالیت‌های تبلیغاتی در چارچوب مشخص و تعیین شده به مدت یک هفته انجام می‌شود و ساعت هشت صبح پنجشنبه ۱۰ اسفندماه این فرصت تبلیغات به پایان خواهد رسید.

رضا قاسمیان اظهار کرد: لیست کاندیداهای حوزه‌های انتخابیه به همت فرمانداران منتشر شده و مردم می‌توانند بر اساس لیست منتشر شده به پرشور شدن فضای تبلیغاتی کمک کرده و زمینه برگزاری یک انتخابات امیدآفرین را در ۱۱ اسفند شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: از ظرفیت سالن‌های ورزشی، مساجد، مصلای‌ها و سایر امکان برای تبلیغات کاندیداها استفاده می‌شود و ظرفیت رسانه استانی در قالب پنج شبکه در حوزه‌های پنجگانه و سایر رسانه‌ها و تبلیغات محیطی نیز برای این کاندیداها پیش‌بینی شده است.

پیشگیری از تخلفات انتخاباتی با رصد و دقت دقیق

رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، به آغاز موعد قانونی تبلیغات انتخاباتی کاندیداها از فردا اشاره کرد و ادامه داد: ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی به صورت منظم در مناطق مختلف شهرها و روستاها آغاز خواهد شد تا با مصادیق جرایم انتخاباتی برخورد سریع و جدی را داشته باشیم.

حجت‌الاسلام حسین کثیرلو در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما با هیچ کاندیدا و طرفدار آن در برخورد با تخلفات مماشات نخواهیم کرد و بر اساس قانون تمام تخلفات رخ داده در ستاد انتخاباتی بر عهده کاندیدا است و اگر در روزهای تبلیغات تخلفی آشکار رخ دهد، قطعاً در روند تأیید صلاحیت او تجدید نظر خواهد شد.

وی اضافه کرد: در کنار حفظ آرامش و امنیت مردم، ضرورت دارد تا تبلیغات انتخاباتی چه پیش از انتخابات، چه حین انتخابات و چه بعد از آن باید در چارچوب مشخص و قانونی انجام شده و جلوی تخلفات در سریع‌ترین زمان گرفته شود.

حجت‌الاسلام کثیرلو بیان کرد: چنانچه کاندیدایی اقدام به خرید و فروش آرا و یا توزیع کارت هدیه در بین طرفداران خود بکند، قطعاً مصداق جرایم انتخاباتی است و با کاندیدای مورد نظر برخورد جدی انجام می‌شود.

وی از کاندیداها و هواداران آنها خواست تا آرامش شهر و مناطق مختلف روستاها را حفظ کرده و اجازه ندهند تا با رفتارهای غیرقانونی، توهین، تهمت، افترا و یا سایر اعمال مجرمانه بخواهند از ادامه رقابت‌های انتخاباتی حذف شوند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل یادآور شد: حفظ رأی مردم امانت بر دوش مسؤولان است و تمام عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی پای کار هستند تا اجازه کوچک‌ترین تخلفی را ندهند.

تحرکات احزاب و گروه‌ها برای امیدآفرینی در پای صندوق‌های رأی

اما احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز در این دوره از انتخابات پای کار آمدند تا کاندیداهای مورد تأیید خود را به مردم معرفی و زمینه جلب مشارکت آحاد جامعه را فراهم کنند.

بعد از شورای ائتلاف اصولگرایان که سه نامزد انتخابات خود را معرفی کردند، جامعه اسلامی اصناف و بازاریان نیز در حرکتی ارزشمند و با حضور نخبگان شهر در یک فرآیند شفاف و قانونی سه کاندیدای مورد حمایت خود را که بیشترین آرای مطالبه‌گران بازار و اصناف را به دست آورده بودند، معرفی کرد تا با حمایت همه‌جانبه این سه کاندیدا بتوانند در عرصه رقابت اعتماد مردم را جلب کنند.

علاوه بر احزاب، گروه و تشکل‌ها، پیام رسان‌های داخلی نیز مصمم هستند تا با ارائه بسته‌های خاص و ویژه از تبلیغات کاندیداها حمایت کرده که در صورت علاقه‌مندی، نامزدهای انتخاباتی با مراجعه به پنجره ملی خدمات هوشمند می‌توانند از این بسته‌ها استفاده کنند.

تدارک مناسب شهرداری برای تبلیغات کاندیداها

اما شهرداری اردبیل نیز در یک اقدام متفاوت مکان‌های مشخصی را برای تبلیغات کاندیداها در نظر گرفته تا همه محیط شهری با شرایط ویرانگر تخریب اقلام تبلیغاتی در معرض نازیبایی قرار نگیرد.

شهرداری اردبیل بیش از ۱۰۰ نقطه شهری را برای تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان در نظر گرفته که انتظار می‌رود از فردا در این مکان‌ها نصب پوسترها انجام شده و طرفداران کاندیداها به هیچ وجه از اسپری و یا سایر اقلام تبلیغاتی غیر مجاز استفاده نکرده و تخریب فضاهای عمومی به ویژه پل‌های شهری را انجام ندهند.

شهرداری اردبیل از نامزدها و طرفداران آنها خواست تا به قوانین انتخاباتی پایبند بوده و سعی کنند در مدت یک هفته از هرگونه ایجاد ترافیک و یا حضور گسترده در وسط معابر و خیابان‌ها پرهیز کرده و از راه‌اندازی ستادهای تبلیغاتی در محدوده شهر به خاطر ترافیک سنگین داخل شهر در روزهای پایانی سال جلوگیری کنند.

با همه این تدابیر صدا و سیما و سایر رسانه‌ها نیز پای کار آمده اند تا به برگزاری باشکوه انتخابات در ۱۱ اسفند کمک کنند که صدا و سیما با پنج کانال تبلیغاتی و رسانه‌های مختلف نیز با پخش اخبار و رویدادهای مربوط به انتخابات سعی می‌کنند تا ۱۱ اسفند را به آوردگاه همت و همراهی مردم با نظام و ارزش‌های الهی تبدیل کنند.