شهرداری آستارا و پارس جنوبی به تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های شهرداری آستارا و پارس جنوبی جم در هفته بیستم از رقابت‌های لیگ یک فوتبال کشور عصر چهارشنبه در ورزشگاه وحدت آستارا که با حضور هواداران آستارایی همراه بود به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه اول این بازی تلاش بازیکنان ۲ تیم نتیجه‌ای در برنداشت تا بازی بدون گل به پایان برسد.

دو تیم در نیمه دوم به دنبال استفاده از فرصت‌های به‌دست آمده بودند که در دقیقه ۵۳ بازی تیم شهرداری آستارا صاحب یک ضربه پنالتی شد که امین حقده آن را به گل تبدیل کرد.

برتری شهرداری آستارا زیاد دوام نداشت و در دقیقه ۵۸ بازی تیم پارس جنوبی جم توسط حمید رضا زرونی به گل تساوی دست یافت.

در ادامه بازی تلاش یاران برهانی و روانخواه گلی در بر نداشت تا این رقابت با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

در پایان هفته بیستم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور پارس جنوبی با ۲۸ امتیاز در رده هشتم و شهرداری آستارا با ۱۹ امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار گرفتند.