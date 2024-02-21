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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۰۰

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری البرز:

تأسیس شرکت‌های حمل و نقل در البرز تسهیل می‌شود

تأسیس شرکت‌های حمل و نقل در البرز تسهیل می‌شود

کرج- معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز از تسهیل در نحوه اخذ مجوز تأسیس شرکت‌های حمل و نقل از طریق درگاه ملی مجوزها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم قدمی با اشاره به راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها گفت: راه‌اندازی این سامانه اقدام خوبی بود که در دولت سیزدهم انجام شد و از ابتدای سال ۱۴۰۲ اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با جدیت تمام در حال پیگیری اجرای آن است تا با حذف فرآیندهای فیزیکی، کاربران و متقاضیان بتوانند به راحتی نسبت به اخذ پروانه فعالیت اقدام کنند.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به صدور چندین نوع مجوز کسب و کار توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مطرح کرد: در بخش حمل و نقل جاده‌ایِ کالا و مسافر، مراحل دریافت مجوز در درگاه ملی مجوزها به صورت کاملاً شفاف بارگذاری شده است.

کد مطلب 6034221

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