به گزارش خبرگزاری مهر، میثم قدمی با اشاره به راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها گفت: راه‌اندازی این سامانه اقدام خوبی بود که در دولت سیزدهم انجام شد و از ابتدای سال ۱۴۰۲ اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با جدیت تمام در حال پیگیری اجرای آن است تا با حذف فرآیندهای فیزیکی، کاربران و متقاضیان بتوانند به راحتی نسبت به اخذ پروانه فعالیت اقدام کنند.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به صدور چندین نوع مجوز کسب و کار توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مطرح کرد: در بخش حمل و نقل جاده‌ایِ کالا و مسافر، مراحل دریافت مجوز در درگاه ملی مجوزها به صورت کاملاً شفاف بارگذاری شده است.