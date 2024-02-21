بانوان نقش تاریخی خود را در انتخابات ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در دومین کنگره بانوان تأثیر گذار استان بوشهر اظهار داشت: کشور ایران و به تبع آن استان بوشهر همواره غنی از وجود بانوان بزرگی بوده است و این بانوان همواره اتفاق‌های بزرگ در این کشور رقم زده‌اند.

استاندار بوشهر افزود: دفاع مقدس با حمایت و پشتیبانی مادران و بانوان به پیروزی رسید و بدون شک نقش بانوان در هشت سال دفاع مقدس از نقش رزمندگان کمتر نیست و شاید در مواقعی بیشتر باشد.

وی گفت: حضور حماسی، ایستادگی، مقاومت و رشادت بانوان باعث ماندگاری نظام و انقلاب بوده، هست و خواهد بود.

محمدی زاده با اشاره به وجود خانواده‌هایی با چند شهید یادآور شد: وجود خانواده‌هایی با چند شهید نشان می‌دهد که بانوان پرچم سرافرازی ایران اسلامی را برافراشته‌اند و این خانواده‌های این شهیدان بودند که همواره پای انقلاب و نظام ایستادگی کردند.

وی با اشاره به مجاهدت‌های مرحومه «دباغ» در راه انقلاب و نظام اسلامی ادامه داد: کشور ایران بسیاری از این بانوان بزرگ را همواره داشته و خواهد داشت.

استاندار بوشهر با اشاره به در پیش بودن انتخابات مهم یازدهم اسفند بیان کرد: ایران اسلامی برخوردار از دشمنانی بی رحم و خبیثی است که مصمم شده‌اند تا نگذارند انتخابات باشکوه در کشور ما رقم بخورد.

وی گفت: با مشارکت حداکثری که در کشور در انتخابات یازدهم اسفند به وقوع خواهد پیوست و بانوان در آن نقش اساسی و مهم و جدی دارند باید نقشه دشمنان را بار دیگر خنثی کرد.

محمدی زاده گفت: همه اقشار به ویژه بانوان برای دفاع از انقلاب، امام (ره)، رهبری، ملت، سرزمین و برگزاری انتخاباتی با مشارکت حداکثری و باشکوه در یازدهم اسفند ماه آتش به اختیار عمل و وارد میدان شوند.

وی گفت: بانوان برای دفاع و حفظ نظامی که با خون بیش از ۲۲۰ هزار شهید آبیاری شده برای مشارکت حداکثری در انتخابات یارزدهم اسفند ماه به صحنه بیایند و نقش تاریخی خود را ایفا کنند.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی با ترفندها و توطئه‌های مختلف برای ناامید کردن و کاهش مشارکت مردم تلاش می‌کنند، اما حضور آگاهانه مردم و مشارکت حداکثری در انتخابات یازدهم اسفند و پای صندوق‌های رأی، دست رد بر سینه دشمنان خواهد بود.