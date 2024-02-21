به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مددی با بیان اینکه از ۵۳۴ فقره سهمیه ۱۴۰۱ تسهیلات مسکن روستایی این شهرستان تاکنون ۴۹۱ نفر تسهیلات گرفتند و صاحبخانه شده‌اند، بیان کرد: از ۴۹۱ واحد فوق تعداد ۳۶۰ واحد در سطح روستاها و نیز شهر دمق و رزن با توجه به زیر ۲۵ هزار نفر بودن جمعیت این دو شهر به بهره‌برداری رسیده و ۱۳۱ واحد مابقی این واحدها نیز در دست احداث بوده و ظرف چند ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در دهه مبارک فجر موفق شدیم در این شهرستان در روستای فارسجین ۱۴ هزار و ۹۰۸ اُمین واحد مسکونی ساخته شده در حوزه بنیاد مسکن را با هدف تولید انبوه مسکن مقاوم افتتاح کنیم، بیان کرد: از ۴۹۱ فقره تسهیلات مسکن روستایی جذب شده شهرستان، ۱۰۳ واحد مربوط به مسکن محرومان شامل ۱۸ واحد مربوط به افراد تحت پوشش بهزیستی در زمینه خانواده‌های دومعلولی و تک‌معلولی و ۷۵ واحد به افراد تحت پوشش کمیته امداد و ۱۰ واحد به افراد زیرپوشش محروم اختصاص داشته است.

مددی تصریح کرد: در رابطه با مسکن محرومان علاوه بر تسهیلات ۲۰ ساله قرض‌الحسنه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بلاعوض نیز پرداخت شده ضمن اینکه به برخی از این موارد مساکن محرومان در مجموع دو تن میلگرد و ۱۰ تن سیمان با مساعدت بنیاد مستضعفان و نیز زمین رایگان برای احداث مسکن تحویل داده شده است‌.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان رزن گفت: از ۵۳۴ واحد سهمیه مقاوم‌سازی مسکن روستایی شهرستان رزن بانک مسکن با تعداد ۳۰۰ واحد و بانک تجارت با تعداد ۱۱۰ واحد دارای بیشترین تسهیلات پرداختی در این شهرستان بوده‌اند.

وی در ادامه اظهار داشت: دو میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ارزی به بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای حمایت از نهضت ملی مسکن پرداخت اختصاص داده شده که این میزان اعتبار براساس پیش‌بینی ۲۹۷ هزار واحد را پوشش می‌دهد و در این ارتباط شهرستان رزن نیز به تبع سراسر کشور دارای سهمیه است.

مددی با بیان اینکه تسهیلات مسکن روستایی امسال در دو بخش تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومان و تسهیلات متمم پرداخت می‌شود، گفت: تسهیلات متمم شامل متقاضیانی است که از تسهیلات سنوات گذشته بهره‌مند شده‌اند و ساختمان آنها نیمه‌تمام مانده است.

وی ادامه داد: در این ارتباط در شهرستان رزن ۳۳۵ فقره مسکن روستایی نیمه‌کاره به منظور استفاده از تسهیلات متمم به بانک معرفی شده‌اند و می‌توانند واحدهای مسکونی نیمه‌تمام خود را به تکمیل کرده و به اتمام برسانند و در خانه‌هایشان ساکن شوند.