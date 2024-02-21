افزایش تعداد پروازهای کرمانشاه از ۴ اسفند ماه جاری

مجتبی بیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره تدابیر اندیشیده شده برای افزایش تعداد پروازها، اظهار کرد: بر همین اساس با همکاری یکی از شرکت‌های هواپیمایی برای نخستین بار قرار است در کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده در راستای افرایش تعداد پروازه‌ها از تاریخ چهارم اسفند ماه این شرکت هواپیمایی با برقراری ۲ پرواز به مسیر مشهد به کرمانشاه و برعکس فعالیت خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه استان کرمانشاه همچنین از آخرین وضعیت بهسازی باند فرودگاه خبر داد و تصریح کرد: این پروژه در ۲ فاز تعریف شده و با اتمام فاز نخست و آغاز فاز دوم در مجموع هم اکنون شاهد ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی هستیم.