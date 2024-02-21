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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۱۰

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه خبر داد؛

افزایش تعداد پروازهای کرمانشاه از ۴ اسفند ماه جاری

افزایش تعداد پروازهای کرمانشاه از ۴ اسفند ماه جاری

کرمانشاه- مدیرکل فرودگاه کرمانشاه از افزایش تعداد پروازهای کرمانشاه از چهارم اسفند ماه جاری خبر داد.

مجتبی بیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره تدابیر اندیشیده شده برای افزایش تعداد پروازها، اظهار کرد: بر همین اساس با همکاری یکی از شرکت‌های هواپیمایی برای نخستین بار قرار است در کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده در راستای افرایش تعداد پروازه‌ها از تاریخ چهارم اسفند ماه این شرکت هواپیمایی با برقراری ۲ پرواز به مسیر مشهد به کرمانشاه و برعکس فعالیت خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه استان کرمانشاه همچنین از آخرین وضعیت بهسازی باند فرودگاه خبر داد و تصریح کرد: این پروژه در ۲ فاز تعریف شده و با اتمام فاز نخست و آغاز فاز دوم در مجموع هم اکنون شاهد ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی هستیم.

کد مطلب 6034275

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