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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۵۵

از سوی شورای وحدت انجام شد؛

معرفی کاندیداهای شورای وحدت در حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز

معرفی کاندیداهای شورای وحدت در حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز

قزوین- شورای وحدت لیست منتخبین خود در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای مورد حمایت شورای وحدت در حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی شدند.

دکتر منوچهر متکی سخنگو و دبیر اجرایی شورای وحدت با اعلام این خبر گفت: براساس تصمیم هیأت عالی شورای وحدت در جلسه فوق العاده دوشنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه، آقای دکتر محمد مهدی انصاری و خانم دکتر فاطمه محمد بیگی نامزدهای مورد حمایت قاطع ما در این حوزه انتخابیه خواهند بود.

وی افزود: شورای وحدت با محوریت و هدایت جامعه روحانیت مبارز، متشکل از ۴۰ حزب و تشکل جریان انقلابی و ارزشی است که از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را در سراسر کشور به عنوان یک مجموعه سیاسی و انقلابی آغاز کرده است و انتظار داریم با همکاری و همراهی همه نیروهای انقلابی و ارزشی، انتخابات پیش رو با رونق و همدلی برگزار شود.

کد مطلب 6034276

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