مربی و بازیکنان صربستانی تیم والیبال پتروشیمی برکنار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، "سینیسا گاورانیک" و"جرج جوریک" بازیکنان صربستانی هستند که از ابتدای فصل جاری رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور به ترکیب تیم پتروشیمی ملحق شدند. اما این دو بازیکن به همراه "دراگان بونیک" مربی صربستانی این تیم نتوانسته اند تا به این هفته از رقابت ها نظر مساعد مدیران باشگاه پتروشیمی را جلب کنند.

به همین دلیل این سه نفر امروز پس از انجام بازی مقابل تربیت یزد در هفته نهم رقابت های لیگ برتر به همکاری خود با تیم پتروشیمی پایان می دهند و روز جمعه ایران را ترک می کنند.

مسئولان پتروشیمی قصد دارند پس از رایزنی های لازم نفرات جایگزین را برای این افراد معرفی کنند.

تیم والیبال پتروشیمی در حال حاضر با 9 امتیاز در رده دهم جدول مسابقات لیگ برتر قرار دارد.