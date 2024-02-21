به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی شامگاه چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: جمعیت کل واجدین شرایط رأی در استان قزوین حدود ۹۵۸ هزار نفر خواهد بود که ۴۸۸ هزار نفر مرد و ۴۷۰ هزار نفر نیز خانم هستند.

وی افزود: ۷۳ هزار نفر در آبیک، ۳۳ هزار نفر در آوج، ۱۶۰ هزار نفر در البرز، ۹۶ هزار نفر در بویین زهرا، ۱۳۹ هزار نفر در تاکستان و ۴۵۴ هزار نفر در قزوین واجد شرایط رأی هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین ادامه داد: علی رغم آمارهای اعلام شده در این دوره از انتخابات ۴۸ هزار و ۴۶۰ نفر رأی اولی در استان قزوین داریم.

وی گفت: تا ۷۲ ساعت قبل از برگزاری انتخابات امکان انصراف و احتمال تغییر آمار وجود دارد اما تا این لحظه ۲۳۱ نفر از سوی شورای نگهبان به عنوان نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید شده اند.

کاظمی تصریح کرد: کل ثبت نام کنندگان نهایی در استان قزوین ۳۴۹ نفر بود که ۵۱ نفر عدم تأیید، ۸ نفر عدم احراز صلاحیت و ۲۳ نفر نیز از ادامه حضور در انتخابات منصرف شده اند.

وی با بیان اینکه در حوزه قزوین، البرز و آبیک ۱۵۰ نفر با یکدیگر برای کسب دو کرسی رقابت می‌کنند، تاکید کرد: در حوزه بویین زهرا و آوج ۵۶ نفر و در حوزه تاکستان ۲۵ نفر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با اشاره به اینکه ۱۰۹۶ شعبه اخذ رأی در استان کار جمع آوری آرای مردم را بر عهده دارند که ۷۳۹ شعبه ثابت هستند، خاطرنشان کرد: ۷۰۳ شعبه شهری و ۳۹۳ شعبه روستایی خواهند بود.

وی گفت: در مجموعه فرمانداری‌های استان قزوین مجموعه اقدامات برای برگزاری انتخابات در حوزه اجرا و امنیت انجام شده و استان قزوین آماده است تا در ۱۱ اسفند ماه با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های که اندیشیده شده انتخابات را برگزار کند.

کاظمی عنوان کرد: کاندیداها باید بدانند که این میدان، عرصه نقد صحیح و عرضه خود است و کاندیداها از غوغاسالاری و تخریب پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از تریبون‌های یک طرفه برای سیاه نمایی در جامعه در ذهن مردم فضای مسموم ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: باید مراقب امنیت روانی جامعه نیز باشیم و از ایجاد و یا دامن زدن دو قطبی‌ها به اشکال مختلف پرهیز کنیم.