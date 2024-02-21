صعود دراماتیک «العین» با برتری برابر «نسف قارشی»

به گزارش خبرنگار مهر، در دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شامگاه چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ تیم‌های فوتبال «العین» امارات و «نسف قارشی» ازبکستان با قضاوت علیرضا فغانی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۲ بر یک به سود العین به پایان رسید.

در این دیدار ابتدا تیم نسف قارشی به وسیله «موزگویوف» در دقیقه ۵۱ به گل رسید اما در دقیقه ۵۵ «لابا» موفق شد گل تساوی را برای العین به ثمر برساند و در دقیقه ۲+۹۰ «سوفیان رحیمی» موفق شد گل برتری تیم اماراتی را وارد دروازه حریف کند تا العین با نتیجه ۲ بر یک به یک پیروزی دراماتیک دست پیدا کند.

دیدار رفت این دو تیم در ازبکستان با تساوی یک به یک به پایان رسیده بود.

به این ترتیب در مجموع دو دیدار رفت و برگشت، العین امارات موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری برسد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.