کشف ۹۷ درصدی جرایم فضای مجازی در دهلران

بهنام تیرافکن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دستور دادستانی و پیگیری پلیس فتا شهرستان ۴۰ میلیارد ریال وجوه شهروندان مالباخته در فضای مجازی بازگردانده شده است.
وی بیان داشت: این میزان وجوه برگشت خورده از ابتدای سال جاری تا کنون بوده است.
دادستان دهلران به آمار کشف ۹۷ درصدی جرائم فضای مجازی با دستور دادستانی به پلیس فتا اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد به جهت سهولت فعالیت نسبت به مراجعه حضوری به مغازه برای تامین مایحتاح خود ترجیح میدهند از بستر فضای مجازی استفاده کنند که متاسفانه در دام کلاهبرداران گرفتار میشوند.
وی ضمن توصیه به شهروندان گفت: باتوجه به گسترش کلاهبرداری در فضای مجازی خود مردم با دقت لازم اقدام به ثبت سفارش یا کلیک نکردن بر روی برخی لینکهای میتوانند نقش مهم و پیشگیری در کلاهبرداری داشته باشند
دادستان دهلران ضمن تقدیر از پلیس فتا دهلران گفت: این دادستانی به عنوان مدعی العموم به قید فوریت بحث کلاهبرداری در فضای مجازی را مورد برسی قرار میدهد و انتظار میرود مردم هم قبل از خرید و پرداخت وج از معتبر بودن سایت اطمینان حاصل کنند و مراقب ترفندهای افراد سودجو و کلاهبردار در فضای مجازی باشند.
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