راه علاج و رفع مشکلات حضور حداکثری و انتخاب اصلح است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران سوادکوه، با بیان اینکه همه دنیا دم از دموکراسی می‌زنند، اما در طراحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عالی‌ترین فرمول دموکراسی طراحی شده است، افزود: قانون اساسی و قوانین مجلس شورای اسلامی همچون نسخه‌ای برای درمان یک بیمار است و اگر نسخه درست عمل شود باید انتظار نتیجه داشت اما اگر به این نسخه عمل نشود، نتیجه خوبی نخواهد داشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پیشرفته‌ترین قانون اساسی دنیا را در طراحی قانون اساسی مجلس شورای اسلامی شکل دادند، به انتخاب شخص اول مملکت توسط مردم به صورت غیرمستقیم اشاره و خاطرنشان کرد: کشورهایی ک در دنیا انقلاب کردند یا گرفتار اندیشه کمونیستی شدند یا بلوک سرمایه داری، اما جمهوری اسلامی ایران شعارش نه شرقی و نه غربی بود و دموکراسی حقیقی را بر اساس آموزه‌های قرآن و مکتب اهل بیت شکل دادند.

وی دو ویژگی خبرگان را صلاحیت علمی و عملی عنوان کرد و با بیان اینکه فقهای شورای نگهبان صلاحیت علمی و مردم منطقه صلاحیت عملی را تأیید می‌کنند، افزود: مردم بر اساس اطلاعات و شناخت خود رأی خواهند داد.

امام جمعه قائم شهر گفت: اعضای مجلس خبرگان مراقب و ناظر هستند و دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری را اگر دارای اشکال دیدند، با شجاعت و شفافیت خدمت رهبری بیان می‌کنند تا اقدام مقتضی انجام شود.

وی در رابطه با حضور حداکثری مردم در انتخابات با اشاره به سخن حضرت امام راحل مبنی بر اینکه هر وقت دشمنان از فردی تعریف کنند باید شک کرد و اگر بد گفتند کار خوبی انجام می‌دهیم، به هجمه عوامل استکبار در اذهان مردم بویژه نسل جوان در بدبین سازی نسبت به انتخابات اشاره کرد و گفت: گرانی، سختی معیشت و گاهاً بی تدبیری مسؤولان داریم اما علاج همه اینها حضور حداکثری و انتخاب اصلح است.

آیت الله معلمی مجلس را اساس مدیریت کشور دانست و با بیان اینکه با مجلس قوی، دولت قوی خواهیم داشت، افزود: مردم نیز با انتخاب خود می‌توانند آینده بهتر را ساخته و برای رسیدن به آن کمک کنند.

وی به نقش اصحاب رسانه در تنویر افکار عمومی اشاره کرد و گفت: جهاد تبیین برای همه کسانی است که در افکار عمومی مردم اثر گذارند و مصداق آن نیز رسانه‌ها هستند که هم پیشرفت‌ها و اقدامات را بیان کنند و هم نیازمندی‌های مردم را طرح تا به مسؤولان تذکر دهند، چراکه پشتوانه مردم نظام است و هر چه مشکلات مردم بیشتر حل شود، استحکام نظام اسلامی بیشتر می‌شود.