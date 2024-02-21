به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش ثقفی نیا شامگاه چهارشنبه در مراسم جشن تکلیف سیاسی دانش‌آموزان دختر و پسر اظهار کرد: کمتر از ۱۰ روز تا زمان برگزاری انتخابات باقی مانده و رسالت سنگینی بر دوش یکایک ما است که با آگاه ساختن دانش آموزان نسبت به اهمیت مشارکت در انتخابات، ظرفیت و توان آنان برای ایجاد انگیزه و نشاط سیاسی در جامعه فعال شود.

وی با بیان اینکه پایه و اساس نظام اسلامی بر رأی و نظر مردم استوار است، ادامه داد: در کشورمان در کنار اسلامیت، جمهوریت و مردم‌سالاری حاکم است و تمام شئون اساسی کشور با رأی و نظر مردم اداره می‌شود.

این مقام مسؤول در ادامه ضمن پرسش و پاسخ با دانش آموزان، به تشریح پروسه انتخابات و دستورالعمل‌های آن، هیأت نظارت و هیأت اجراییه و بازرسی و پست‌های گوناگون در شعبه و همچنین استفاده از کمک و ظرفیت معتمدین شهر در این مهم اشاره کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کامیاران نیز در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در همایش باشکوه و بی نظیر رأی اولی‌هایی که با حضور ۴۷۵ دانش‌آموز دختر و پسر این شهرستان برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان، اظهار داشت: ما باور عمیق داریم مبنی بر اینکه این نسل، نسلی آرمانی بوده که با فکر و قلم و قدم خود جامعه و این شهر را خواهند ساخت.

مهدی ولی ئی افزود: شما جوانان از امروز به بعد پس از جشن تکلیف سیاسی و اجتماعی خود، با گفتن «من هستم» در قبال آینده‌ای که مربوط به شما است، مسؤولیت دارید و باید در آن سهم داشته باشید و برای بهتر کردنش باید انتخاب کنید.

لزوم مشارکت رأی اولی‌ها در انتخابات

مدیر دستگاه تعلیم و تربیت در پایان سخنان خود ضمن دعوت به مشارکت گسترده و حداکثری در انتخابات پیش رو، گفت: امیدواریم با این حرکت و جشن توانسته باشیم شور و شوق مشارکت و حضور در انتخابات، حس خوب رأی اولی بودن برای بچه‌ها را ایجاد کرده باشیم و بتوانیم در جهت ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گام‌های جدی و خوبی برداریم.

گفتنی است؛ دانش آموزان رأی اولی شهرستان کامیاران با حضور در آئین باشکوه «جشن تکلیف سیاسی رأی اولی ها» آمادگی خود را برای خلق یک حماسه ملی اعلام کردند و به صورت نمادین رأی دادند.

پخش کلیپ سخنان مقام معظم رهبری در مورد انتخابات، اجرای موسیقی زنده دانش آموزان، تریبون آزاد برای چهار تن از دانش آموزان در خصوص انتظارات از نمایندگان و پیشنهادات در خصوص روند تبلیغات و استفاده از تبلیغات مجازی و حذف تبلیغات کاغذی و بنری و همچنین رونمایی از شعبه نمادین رأی گیری کد ۱۸۸۴ توسط دانش آموزان و بازدید مسؤولین شهرستانی و همچنین قرعه کشی و اهدای جوایز از دیگر برنامه‌های این همایش بود.