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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۳۹

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

نیمه شعبان فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است

نیمه شعبان فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه نیمه شعبان فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است، گفت: ارزش‌های انقلاب و مسائل روز کشور در مراسم این روزها، تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه چهارشنبه در سومین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی جشن‌های شعبانیه با محوریت نیمه شعبان استان سمنان به میزبانی دفتر خود بیان کرد: امروز باید نسل جوان را با آرمان‌های حضرت مهدی (عج) آشنا کرد.

وی از آموزش و پرورش خواست تا در این ایام به ترویج فرهنگ انتظار بپردازد و افزود: نسل جوان امروز باید با فرهنگ انتظار آشنا شود و راه آن نیز تبیین است.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه نیمه شعبان فرصت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است، گفت: ارزش‌های انقلاب اسلامی و مسائل روز کشور در مراسم این روزها، تبیین شود.

مطیعی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی شخصاً به تبیین می‌پردازند و این نشان می‌دهد که تبیین اهمیت بسزایی دارد، بیان کرد: امروز بر همه ما وظیفه است که به تبیین دستاوردهای انقلاب بپردازیم.

وی همچنین گفت: اگر در جشن‌های نیمه شعبان، ارزش‌های انقلاب اسلامی و مسائل روز کشور مانند انتخابات مطرح نشوند راه به بی‌راهه برده‌ایم.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین بیان کرد: تلاش آموزش و پرورش و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان برای برپایی نمایشگاه‌های انقلاب در دهه فجر قابل تقدیر است اما این دست برنامه‌ها باید تداوم داشته باشد.

کد مطلب 6034352

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