به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی‌گل فردا (پنجشنبه) به منظور شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره ملی رویش به استان یزد سفر می کند.

وی در این سفر با حضور در دانشگاه یزد از غرفه های جشنواره ملی رویش بازدید و در مراسم اختتامیه شرکت می کند.

زلفی‌گل در این سفر همچنین کلنگ پارک علم و فناوری یزد را به زمین می زند.

افتتاح دانشکده فنی و حرفه ای مهریز نیز از دیگر برنامه های سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان یزد است.

گفتنی است؛ جشنواره ملی رویش از روز سه‌شنبه در دانشگاه یزد آغاز شده و فردا با حضور وزیر علوم به کار خود پایان می دهد.