به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان اسامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سمنان از سوی ستاد انتخابات استان سمنان اعلام شد.

شمار نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سمنان بنا بر اعلام شورای نگهبان و پس از اعمال درخواست جابه‌جایی داوطلبان، به ۱۴۹ نفر در چهار حوزه انتخابیه رسید که بیشترین نامزدها مربوط به حوزه انتخابیه شاهرود و میامی است.

۴۳ نفر از حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه، ۴۴ نفر از حوزه انتخابیه شاهرود و میامی، ۳۴ نفر از حوزه انتخابیه دامغان و ۲۸ نفر از حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان، برای نشستن بر کرسی بهارستان نامزد انتخابات هستند. تبلیغات انتخاباتی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز پنجشنبه سوم اسفند آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه:

۱- محمدمهدی آریا منش فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۵

۲- حسن اسفندیار فرزند غلامعلی مشهور به جهادی کد نامزد ۱۲۷

۳- کامران امیر فامیان فرزند قدرت کد نامزد ۱۳۱

۴- بهزاد بهرامی نسب فرزند محمد ابراهیم کد نامزد ۱۳۵

۵- مصطفی بینش فرزند علی آقا کد نامزد ۱۳۶

۶- علقلی پارسا فرزند شیرالله‌خان مشهور به علی کد نامزد ۱۳۷

۷- مجتبی جلالی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۴۵

۸- محمد صادق جهان فرزند محمدرضا مشهور به محمد صادق کد نامزد ۱۴۶

۹- جلال حسن پور فرزند ذولفقار کدنامزد ۱۴۷

۱۰ راضیه حقیقی فرزند حامد کد نامزد ۱۴۸

۱۱- پیام خیرخواهان فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۵۲

۱۲- سودابه ذوالفقارخانی فرزند عباس کد نامزد ۱۵۴

۱۳- نعیمه ذوالفقاری فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۳۷

۱۴- فاطمه ربیع‌زاده فرزند علی‌اکبر مشهور به فاطمه کد نامزد ۱۵۶

۱۵- حسین رجبی فرزند یدالله مشهور به حسین کد نامزد ۱۵۷

۱۶- سعید رحمانی فرزند رضا کدنامزد ۱۵۸

۱۷- محمود رحمانی فرزند محمد اسمعیل کد نامزد ۱۵۹

۱۸- علی‌رضا کاظمی فرزند سیف الله کد نامزد ۱۶۲

۱۹- مرتضی رهنمانیا فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۶۳

۲۰- سید اسمعیل ساداتی فرزند سید مصطفی کد نامزد ۱۶۴

۲۱- سیدمحمد شاهمیری فرزند سید رضی کد نامزد ۱۶۵

۲۲- سید ابوذر شاهورانی فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۶۷

۲۳- محمد مهدی شاهی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۶۸

۲۴- اسماعیل شیر علی فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۷۲

۲۵- علیرضا صابریان فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۳

۲۶- سید ابوالقاسم طباطبایی نژاد فرزند سید یوسف با کد نامزد ۱۷۸

۲۷- علیرضا غفوریان فرزند رحمت‌الله کد نامزد ۱۸۳

۲۸- عبدالله قاسمی خیرآبادی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۱۸۵

۲۹- محمد علی قیومی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۸۹

۳۰- معصومه کمش کمر فرزند حسین کد نامزد ۱۹۱

۳۱- عباس گلرو فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۹۲

۳۲- همایون محسنی فرزند فرج کد نامزد ۱۹۳

۳۳- روح الله محمدآبادی فرزند قربانعلی مشهور محمد آبادی کد نامزد ۱۹۴

۳۴- یاسر محمودی فرزند خسرو مشهور به یاسر کد نامزد ۱۹۷

۳۵- مسعود مداح فرزند حمیدرضا کد نامزد ۲۳۸

۳۶- سید علی مرتضی نژاد فرزند حاج‌آقا مشهور به آقا سید کد نامزد ۱۹۸

۳۷- میترا ملائی پروری فرزند وردی مشهور به میترا کد نامزد ۲۱۴

۳۸- امیر ملأ جعفری فرزند سیف اله کد نامزد ۲۱۳

۳۹- حسن ناظریه فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۱۷

۴۰- کیوان نباتی فرزند اصغر مشهور به شادان کد نامزد ۲۱۸

۴۱- ابراهیم نظری فرزند مسلم کد نامزد ۲۱۹

۴۲- علی همتی فرزند قدرت الله مشهور به دکتر علی، دکتر همتی کد نامزد ۲۳۴

۴۳- محمد یوسفی رمی فرزند یعقوب کد نامزد ۲۳۶

حوزه انتخابیه شاهرود و میامی:

۱- سیدمحمدرضا آمیقی بیاری فرزند سیدابوالفضل کد نامزد ۱۲۸

۲- محراب اردیانی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۴

۳- محمدجواد اسدیون فرزند نصراله مشهور به جواد کد نامزد ۱۲۵

۴ - علیرضا اسماعیلی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۲۶

۵ - علی اصغر امامی فرزند امام وردی کد نامزد ۱۲۷

۶ - حسن باقری فرزند حسین مشهور به حسن دکتر کد نامزد ۱۳۲

۷ - مهدی باقری فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۳۴

۸- علیرضا جلالی فرزند هاشم مشهور به سعید کد نامزد ۱۳۶

۹ - مهدی حاجی احمدی فرزند محمد کد نامزد ۱۳۹

۱۰ - نسرین حجتی نیا فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۴۱

۱۱ - زهرا حسنی فر فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۴۲

۱۲- علی اصغر خانی فرزند تقی کد نامزد ۱۴۶

۱۳- پروین رادمنش فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۴۷

۱۴- محمود رحیمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۴۹

۱۵- رمضانعلی رضوانی مقام فرزند حسین کد نامزد ۱۵۱

۱۶- محسن ساغری فرزند حسین کد نامزد ۱۵۳

۱۷- جعفر شعبانی فرزند رمضان کد نامزد ۱۵۶

۱۸- امید صفرپور فرزند موسی کد نامزد ۱۵۹

۱۹- سیدمحمد ظمانی فرزند سیدمرتضی مشهور به سید زمانی کد نامزد ۱۶۲

۲۰- مریم عاشوری فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۶۳

۲۱- حسین عامریان فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۱۶

۲۲- معصومه عامریان فرزند مصطفی مشهور به فاطمه کد نامزد ۱۶۴

۲۳- حسین عباسی مقدم بیلندی فرزند علیمحمد مشهور به محسن کد نامزد ۱۶۵

۲۴- احمد عجم فرزند حاجی بابا کد نامزد ۱۶۷

۲۵- محمدمهدی عرب انصاری فرزند صفرعلی مشهور به مهدی انصاری کد نامزد ۱۶۸

۲۶- سعید عربعامری فرزند صمد کد نامزد ۱۶۹

۲۷- مرتضی عزیزی فرزند محمدمهدی کد نامزد ۲۱۵

۲۸- رجبعلی قاسمی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۳

۲۹- مهدی قاسمی فرزند نصیر کد نامزد ۱۷۵

۳۰- علیرضا کیقبادی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۱۷۹

۳۱- مهدیس گرزین فرزند محمد کد نامزد ۱۸۱

۳۲- فرزاد گندمی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۲

۳۳- امید مسعودی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۴

۳۴- طاهره مصطفائی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵

۳۵- مجید مظفری فرزند یداله کد نامزد ۱۸۶

۳۶- سیدحسین موسوی فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۹۱

۳۷- روح الله مهدوی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۷

۳۸- محسن مهرابی فرزند طمراسب کد نامزد ۱۸۹

۳۹- مجتبی میرزایی نسب فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۲

۴۰- معصومه ناظمی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۵

۴۱- حمیدرضا نصرتی فرزند رمضان کد نامزد ۱۹۶

۴۲- حسین نصیری فرزند عیسی کد نامزد ۱۹۷

۴۳- علی نیازمند فرزند طیب کد نامزد ۱۹۸

۴۴- محمد یزدانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۱۳

حوزه انتخابیه دامغان:

۱- آزاده آرزوی عراقی فرزند مهدی کد نامزد ۱۷

۲- محمد علی اختری فرزند محمد مهدی مشهور به قدوس کد نامزد ۱۵

۳- لیلی اخوان عبیری فرزند قدرت الله کد نامزد ١٦

۴- ایمان اکبری فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸

۵- اسحاق علی امیر احمدی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۱

۶- سید حسن امیراحمدی فرزند محمد علی مشهور به کمال کد نامزد ۲۳

۷- مجتبی ایمانیان فرزند محمود که نامزد ٢٤

۸- محمد بنائیان سفید فرزند حسین مشهور به بینائیان کد نامزد ۲۵

۹- سید محمدهادی ترابی فرزند سید محسن مشهور به سید هادی که نامزد ۲۷

۱۰- سیده زهرا تقوی فرزند سید مهدی کد نامزد ۸۱

۱۱ - رسول جمشیدی فرزند محمد کد نامزد ۲۸

۱۲- خانم فخره جهان حسنی فرزند غلامحسین مشهور، با کد نامزد ۲۹

۱۳- محسن دارابیان فرزند غلامحسن کد نامزد ٣٤

۱۴- میلاد رستمیان فرزند علی کد نامزد ۳۹

۱۵- علی اکبر شعبانی فرزند رضا مشهور به دکتر شعبانی کد نامزد ٤٢

۱۶- رضا علی عالیشاهی فرزند اکبر کد نامزد ٤٦

۱۷- سعید عباسی فرزند مهدی کد نامزد ٤٧

۱۸- مجید علی محمدی فرزند احمد کد نامزد ۵۱

۱۹- علی اکبر علیزاده بر می فرزند رجبعلی کد نامزد ٤٩

۲۰- محمد مهدی عمومی فرزند علیرضا کد نامزد ۵۲

۲۱- علی قاسمی بر می فرزند محمد حسن کد نامزد ٥٤

۲۲- داریوش قربانیان فرزند محمد اسمعیل کد نامزد ٥٦

۲۳- ابوالفضل قرنی فرزند حسن کد نامزد ۵۷

۲۴- حمیدرضا کشاورزیان فرزند حسینعلی کد نامزد ۵۹

۲۵- امین لادن فرزند موسی کد نامزد ۹۲

۲۶ - مجتبی محمدی مهر فرزند علی اکبر کد نامزد ٦٤

۲۷ - رضا مشابه فرزند عبداله کد نامزد ۹۷

۲۸ - نعمت الله مطواعی فرزند اسمعیل مشهور به نعمت مطواعی کد نامزد ۶۸

۲۹ - علی ملأ کاظمی فرزند محمد حسن مشهور به - کد نامزد ۶۹

۳۰ - حمید ملکیان بر می فرزند محمدرضا کد نامزد ۷۳

۳۱- حامد ولیئی میآبادی فرزند اسماعیل کد نامزد ۷۸

۳۲ - سید محمدرضا هاشمی فرزند سید نصراله مشهور به وحید کد نامزد ۷۵

۳۳ - حسن هوشمند فرزند احمد کد نامزد ٧٦

۳۴- فاطمه ئیل یاسیان فرزند علی‌اکبر کد نامزد ۷۹

حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان:

۱- رضا پازوکی فرزند پرویز مشهور به حاج رضا کد نامزد ۲۱

۲- مینا ترامشلو فرزند ناد علی مشهور به مینا کد نامزد ۲۳

۳- احمد جعفری فرزند علی مشهور به دکتر جعفری کد نامزد ٢٤

۴- مهتاب جمالی مقدم فرزند حسین کد نامزد ۲۶

۵- جلال حدادی فرزند گل محمد مشهور به حدادی کد نامزد ۲۹

۶- احمد حسین زاده تخت کش‌ها فرزند حسین مشهور به احمد کد نامزد ۳۲

۷- مهدی خاتونی فرزند یدالله که نامزد ٣٤

۸- اسماعیل رجبی فرزند عباس مشهور کد نامزد ۳۸

۹- احمد رحمانی فرزند غلام کد نامزد ۳۹

۱۰- شروین زکریا فرزند محمد کد نامزد ٤۲

۱۱- علی زمانی فرزند علی اصغر مشهور به علی کد نامزد ٤٣

۱۲- حسین طاهری فرزند محمد علی کد نامزد ۵۲

۱۳- رضا عابدینی فرزند علی اصغر کد نامزد ۵۳

۱۴- محمدرضا عربی فرزند هژیر کد نامزد ٥٤

۱۵- یاسر عربی فرزند مظاهر مشهور به یاسر - مهندس عربی کد نامزد ٥٦

۱۶- محمد جواد عسگری فرزند رحیم کد نامزد ۵۷

۱۷- مرتضی غزنده فرزند تقی کد نامزد ۵۸

۱۸- مریم فاضلی فرزند شعبان کد نامزد ۶۱

۱۹- علی قمی فرزند عزت اله کد نامزد ٦٤

۲۰- سیروس کاظمی فرزند محمد مشهور به سیروس کاظمی کد نامزد ۸۵

۲۱- اردشیر کیان فرزند عباس مشهور به اردشیر کد نامزد ۶۹

۲۲- علی گل وری فرزند عیسی کد نامزد ۷۱

۲۳- سعید محمدی فرزند آقاجان مشهور به دکتر محمدی - مشاور کد نامزد ۷۵

۲۴- علی رضا معینیان فرزند حسین مشهور به علی معینیان کدنامزد ۷۸

۲۵- حسین مؤمنی فرزند ابراهیم کد نامزد ۸۲

۲۶- احمد مهاجری فرزند محمد مشهور به احمد کد نامزد ۸۱

۲۷- بهرام میراخورلی فرزند مختار کد نامزد ۸۳

۲۸- حسین نبوی فرد فرزند شکر الله کد نامزد ٨٤

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند ماه برگزار می‌شود.