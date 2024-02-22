استان: گیلان

گیلان حوزه انتخابیه: رشت

رشت شعار انتخاباتی: (مطالبه گری درست از مسئولان)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

مجتبی رهنمای چوبری یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

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سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

نقطه نظرات مردم را پاسخ نمی‌دهند

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

باید از نخبه‌ها و استادان دانشگاه حمایت کند

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

چون همراه مردم هستند

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

تأثیری مثبت و سازنده‌ای دارد

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

نارضایتی مردم

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

همراه بودن با مردم

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

همراه با مردم

سوالات استانی:

*برای برند سازی از محصولات استراتژیک گیلان از جمله برنج و زیتون چه برنامه‌ای دارید؟

باید یک ساز و کاری تعبیه شود که من برنج کار مشکل و دغدغه فروش محصولاتم را نداشته باشم مثلاً برنج بشود پنج هزار تومان یا صد هزار تومان باید دولت این حمایت را از کشاورزان داشته باشد.

*با توجه به استقرار دبیرخانه اتحادیه «اوراسیا» در گیلان، برای توسعه صادرات استان چه قدم‌های باید برداشته شود؟ به نظر شما برای توسعه صادرات دریا محور چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

نباید صادراتی داشته باشیم تا زیر ساخت کشاورزی و دغدغه کشاورزان حل نشده است.

* برای حفظ اکوسیستم طبیعی گیلان از جمله تالاب انزلی و دچار نشدن این تالاب به سرنوشت دریاچه ارومیه چه باید کرد؟

باید نگذاریم تا سدهایی که مجبور به نابودی درختان در طبیعت می‌شود و خیلی موارد هست باید از محیط زیست حمایت کرد.