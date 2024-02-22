حل مشکل ترافیکی ناشی از ازدحام کامیون های ترانزیتی در ورودی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال ترافیک ایجاد شده در ورودی بندر بوشهر ناشی از توقف تانکرها، در نشستی اضطراری با دستگاه‌های مربوطه از جمله مدیر کل اقتصادی استانداری، مسؤول پیگیری‌های ویژه استاندار، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان برای گره‌گشایی از مشکل کندی تردد تصمیم‌گیری شد.

وی بیان کرد: تا پیش از این کامیون‌ها برای تخلیه بار تراتزیتی در مجتمع بندری نگین ابتدا باید برای اقدامات کنترلی به محدوده پلیس راه قدیم پلیس راه بوشهر - برازجان می‌رفتند که با پیگیری‌های انجام شده و نگاه سازنده و مثبت دستگاه‌های متولی از امروز انجام اقدامات کنترلی کامیون‌های ترانزیتی در ورودی مجتمع بندری نگین انجام خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: عامل اصلی در ترافیک ایجاد شده فعال شدن مجتمع بندری نگین در ترانزیت مشتقات نفتی است که با هدف رونق بندر بوشهر از ماه گذشته عملیاتی شده است.

شکیبی نسب اظهار کرد: بندر بوشهر با جذب سرمایه گذارانی توانمند در مسیر رونق روزافزون قرار گرفته است که این روند در مسیر ورودی به بندر بوشهر (خیابان طالقانی) ازدیاد تردد کامیون‌ها را به دنبال داشته است.

وی افزود: با توجه به پروژه در حال احداث جاده دوم دسترسی به مجتمع بندری نگین، با افتتاح این پروژه تا پایان خردادماه سال آینده بخش عمده تردد کامیونی از بندر بوشهر به مجتمع نگین منتقل و ترافیک ورودی به بندر بوشهر به طور کامل روان خواهد شد.

شکیبی نسب اظهار کرد: با همه این شرایط و مشکلات مقطعی ایجاد شده در تردد هم‌استانی‌ها از صبر و شکیبایی شهروندان کمال قدردانی و امتنان را داریم.

وی افزود: با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب رسالت سنگینی بر دوش بنادر استان بوشهر گذاشته شده که بدون تردید تلاش در این عرصه رونق و اشتغالزایی بیشتر بنادر را به دنبال خواهد داشت.