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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۵۱

سرپرست اداره کل راهداری کرمانشاه خبر داد؛

کاهش ۷۲ درصدی تلفات حوادث جاده ای در محورهای روستایی کرمانشاه

کاهش ۷۲ درصدی تلفات حوادث جاده ای در محورهای روستایی کرمانشاه

کرمانشاه- سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از کاهش ۷۲ درصدی تلفات حوادث جاده ای در محورهای روستایی کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهرام کهریزی بعد از ظهر چهارشنبه در نود و دومین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان کرمانشاه، اظهار کرد: طی آمار و اطلاعات ۹ ماهه سال‌جاری تلفات حوادث رانندگی در محورهای روستایی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد کاهش یافته است.

وی گفت: در ۹ ماهه سال‌جاری در محورهای روستایی ایمنی محورهای روستایی و کاربران روستایی یک مسئله بسیار جدی محسوب می‌شود، زیرا تعداد زیادی از تلفات در محورهای روستایی اتفاق می‌افتد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: با برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ایمن سازی جاده‌های روستایی برای راکبین موتورسیکلت و راکبین ادوات کشاورزی در روستاهای شهرستان‌ها با حضور کارشناسان اداره ایمنی و ترافیک و پلیس راه گام‌های مؤثر و خوبی در کاهش تلفات جاده‌ای در محورهای روستایی برداشته شده است.

کهریزی افزود: در ۹ ماهه سال‌جاری تلفات جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه نسبت سال گذشته در همین بازده زمانی ۹ درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه درباره رفع نقاط پرحادثه در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه گفت: در سال ۱۴۰۱ نقاط پرحادثه مصوب ۱۹ نقطه بوده است که در سال‌جاری ۱۰ نقطه پرحادثه ایمن سازی شده و ۹ نقطه پرحادثه در حال انجام که برای تسریع در انجام نیاز به ابلاغ بودجه استانی است.

کهریزی در پایان افزود: برنامه ریزی های لازم برای ساماندهی تردد و حجم ترافیک عبوری در روز انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ اسفند ماه سال‌جاری انجام شده است.

کد مطلب 6034409

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