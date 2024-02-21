کاهش ۷۲ درصدی تلفات حوادث جاده ای در محورهای روستایی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهرام کهریزی بعد از ظهر چهارشنبه در نود و دومین جلسه کمیسیون ایمنی راههای استان کرمانشاه، اظهار کرد: طی آمار و اطلاعات ۹ ماهه سالجاری تلفات حوادث رانندگی در محورهای روستایی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد کاهش یافته است.
وی گفت: در ۹ ماهه سالجاری در محورهای روستایی ایمنی محورهای روستایی و کاربران روستایی یک مسئله بسیار جدی محسوب میشود، زیرا تعداد زیادی از تلفات در محورهای روستایی اتفاق میافتد.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: با برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی و ایمن سازی جادههای روستایی برای راکبین موتورسیکلت و راکبین ادوات کشاورزی در روستاهای شهرستانها با حضور کارشناسان اداره ایمنی و ترافیک و پلیس راه گامهای مؤثر و خوبی در کاهش تلفات جادهای در محورهای روستایی برداشته شده است.
کهریزی افزود: در ۹ ماهه سالجاری تلفات جادهای در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه نسبت سال گذشته در همین بازده زمانی ۹ درصد کاهش یافته است.
وی در ادامه درباره رفع نقاط پرحادثه در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه گفت: در سال ۱۴۰۱ نقاط پرحادثه مصوب ۱۹ نقطه بوده است که در سالجاری ۱۰ نقطه پرحادثه ایمن سازی شده و ۹ نقطه پرحادثه در حال انجام که برای تسریع در انجام نیاز به ابلاغ بودجه استانی است.
کهریزی در پایان افزود: برنامه ریزی های لازم برای ساماندهی تردد و حجم ترافیک عبوری در روز انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ اسفند ماه سالجاری انجام شده است.
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