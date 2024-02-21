به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زارع‌زاده روز چهارشنبه در نشستی خبری به تشریح برنامه های دهه مهدویت که از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار می شود، پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامه هایی که به مناسبت نیمه شعبان در یزد اجرا می شود، ایجاد پیاده راه است.

وی بیان کرد: این برنامه از چهارم تا ششم اسفندماه برگزار می شود و علاوه بر آن، جشن های مختلف، غرفه های فرهنگی و اجتماعی و ده‌ها عنوان برنامه تدارک دیده شده است.

زارع زاده ادامه داد: برنامه پیاده‌راه ولیعصر (عج) در زمان‌های یاد شده از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب برگزار می شود.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد همچنین از برگزاری پویش‌های مختلف در این ایام خبر داد و افزود: پویش آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، اهدای اسباب بازی برای کودکان محروم و تهیه جهیزیه از جمله این پویش‌هاست.

وی همچنین از اجرای طرح «قاب فیروزه ای» خبر داد و گفت: این طرح در پیاده راه ولیعصر (عج) کلید می خورد و تا عید نوروز ادامه دارد و در قالب آن قاب‌هایی با موضوعاتی از جمله عهد با امام زمان (عج)، دعا و سلامتی برای ظهور و امام زمان (عج)، پرده خوانی مهدویت اجرا می شود.

زارع‌زاده همچنین از برگزاری جشن ویژه سرباز کوچولوهای امان زمان (عج) ویژه کودکان ۶ تا ۱۰ سال به مناسبت فرا رسیدن نیمه شعبان و ولادت با سعادت منجی عالم بشریت، حضرت ولیعصر امام مهدی (عج) خبر داد.

وی افزود: این جشن روز جمعه، چهارم اسفندماه ساعت ۱۵ در حسینیه صاحب‌الزمان (عج) محمودآباد یزد با سخنرانی حجت‌الاسلام صدیقی، امام جمعه موقت تهران برگزار می‌شود.

زارع‌زاده یادآور شد: این جشن ویژه مادران و فرزندان است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است همچون برنامه شیرخوارگان حسینی، هر سال در آستانه نیمه شعبان برگزار شود.

وی همچنین استقرار اتوبوس‌های انتقال خون و شهروندی، ایجاد غرفه کودک در پیاده راه، اجرای سرود توسط گروه های سرود، همایش پیاده روی خانوادگی همراه با برگزاری دعای ندبه با جوایز ارزنده و … را از دیگر برنامه های این سازمان در نیمه شعبان برشمرد.